Украинских звезд на элитном курорте застала непогода: они поделились эмоциями

В этом году многие звезды украинского шоу-бизнеса решили отправиться в отпуск на Мальдивы. Но идеальный отдых не получился, так как на острова обрушилась непогода.

Так, уже который день там идут дожди и временами присутствует шквальный ветер. Кто из знаменитостей попал в ненастье – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Известная телеведущая полетела на отдых со своей семьей и поделилась с поклонниками снимком, на котором позирует с детьми – сыном Валерием и дочерью Евдокией. На фото видно, что на Мальдивах их застала дождливая погода.

Оля Фреймут на Мальдивах с семьей Instagram Оли Фреймут

Украинские знаменитости поделилась видео, на котором рассказали, что из-за непогоды вместо посещения пляжа им приходится сидеть дома, спать, есть и много читать.

Дмитрий Монатик вместе со своей женой показали кадры, на которых видно, что на Мальдивах очень пасмурно, дождливо и сильный ветер. Возлюбленная артиста Ирина отметила, что они радуются каждой минуте, когда "не льет как из ведра".

Непогода на Мальдивах Instagram Ирины Монатик

Ирина Монатик позирует на Мальдивах Instagram Ирины Монатик

Монатик отдыхает с семьей на Мальдивах Instagram Дмитрия Монатика

Украинская певица также проводит время на Мальдивах и на своей странице в сети она рассказала, что у них продолжается дождь и ветер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году не всех украинских знаменитостей остановило то, что многие границы закрыты из-за пандемии коронавируса. Так, на зимние праздники некоторые звезды решили все-таки устроить себе отдых и улетели в зарубежные страны.