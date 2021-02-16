Украинские туристы, застрявшие на Занзибаре, прибыли в Киев

Украинские туристы, которые ранее застряли на Занзибаре из-за поломки самолета, прибыли в Киев 16 февраля. Они приземлились в международном аэропорту "Борисполь".

Так, рейс из острова PQ 1972 прибыл в столицу Украины в 7:30. Об этом стало известно на онлайн-табло аэропорта "Борисполь".

Стоит отметить, что ранее одна из отдыхающих рассказала, что людей на Родину забрал рейс PQ 1972 "Занзибар – Анталия – Киев". Женщина сообщила, что с острова улетели все граждане Украины, которые должны были, даже несмотря на то, что некоторым было долго добираться от отеля до аэропорта.

Рейс прибыл в Украину Скриншот

Однако один из туроператоров Kompas Ukraine сообщил своим клиентам, что часть багажа им придется оставить на Занзибаре, поскольку рейс является транзитным. Учитывая это людей якобы попросили взять в ручную кладь только зимнюю одежду для прибытия в "Борисполь".

Также Анастасия Зинченко, более известная как "девочка с собачкой из Уханя", сообщила в Instagram, что они с супругом Максимом Соколюком уже дома.

Зинченко и Соколюк уже в Украине Скриншот

Напомним, из Занзибара из-за поломки самолета не могли в течение трех суток вылететь 190 граждан. Некоторым из них даже пришлось ночевать на улице, потому что в хостелы людей не заселяли.

В итоге 15 февраля министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что самолету наконец дали разрешение на вылет.

Среди туристов, которые не могли покинуть Занзибар, была украинская модель Анастасия Зинченко, которая запомнилась как "девушка с собачкой из города Ухань", а также ее муж, глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на африканском курорте Занзибаре избили и ограбили украинских туристов.