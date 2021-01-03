Украинские туристы провалились под лед в польских Татрах

Туристы из Украины провалились под лед на озере Морское Око, которое расположено на территории Татранского национального парка в Польше. К счастью, госпитализация никому не понадобилась.

Так, несмотря на запрет выхода на лед, украинцы решили пройтись по озеру и около 10 метров от берега упали в воду. Об этом сообщает телеканал TVN24.

Как стало известно, в результате падения никто не пострадал и туристам удалось самостоятельно выбраться на сушу.

По информации руководства национального парка, лед на озере Морское Око является слишком тонким. Поэтому всех туристов и местных жителей призывают не подвергаться опасности и не выходить на замерзшую поверхность.

Озеро Морское Око в Польше TVN24

Напомним, Морское Око – это крупнейшее и четвертое по глубине озеро в Татрах. Оно расположено в Татранском национальном парке, в долине Рыбьего Потока.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кременчуге Полтавской области под лед провалилось двое детей и утонули. Для поисковых работ были привлечены водолазы, которые и обнаружили тела.