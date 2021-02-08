Украинка рассказала, как попала в Египте в больницу: 12 часов под капельницей и полная антисанитария

Украинка Алена Романюк отравилась едой в одном из ресторанов Каира и попала в больницу. Девушка заявила, что в госпитале Египта полная антисанитария, и ей пришлось 12 часов быть под капельницей.

По словам туристки, перед поездкой за границу всегда необходимо покупать страховку. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Как стало известно, во время отдыха у Алены начало ломить все тело. В тот момент она подумала, что это просто переутомление, но когда у нее поднялась температура за 38, начала болеть голова, то девушка поняла, что причина совсем в другом.

"Утром я пошла звонить в страховую. Координатор оказался русскоговорящим. Через полчаса за мной приехала машина – нет, не быстрая, а что-то вроде такси. Привезли в Royal hospital – говорят, один из лучших госпиталей Хургады. Заполняете несколько бумажек на ресепшене – и вас отводят к врачу", – отметила Алена.

По словам отдыхающей, госпиталь на вид был обшарпанный, а у персонала медицинские маски были под носами. Кроме того, внешний вид работников также был неопрятный.

"Общий обзор, температуру измерили и сказали, что это очень сильная интоксикация. Вероятнее всего, бактериальная инфекция. Учитывая состояние, надо "чистить кровь" и срочно. Врач сделал несколько раз замечания, почему так поздно приехала и довела себя до такого состояния", – рассказала туристка.

Затем девушке медсестра без перчаток начала ставить катетер в вену. В результате ей это удалось сделать с четвертого раза. Так, у Алены взяли кровь на анализы и поставили капельницы. Она отметила, что после этого медсестры меняли их также без перчаток, с масками под носом или вовсе без них.

"Произошла смена врачей. Следующий тоже пришел, осмотрел, посмотрел рекомендации, добавил в капельницы еще чего-то. Состояние было как в тумане, поэтому я не слишком хорошо помню, что он говорил. Затем пришли результаты анализов – сказал: бактериальная инфекция. Такое в Египте случается. Главное – сразу к врачу, а не тянуть до последнего. Потом пришел еще русскоязычный врач – сказал то же самое. В общем, врачи в частных клиниках хорошие. За день приходили по десять раз, интересовались состоянием, мерили давление, пульс, температуру", – подчеркнула Алена.

В палате, в которой лежала туристка, было две кровати, холодильник, столик на колесах, тумбочка, и одноразовое постельное белье. Девушка добавила, что большой минус в медучреждениях Египта – это полная антисанитария.

Отдыхающая сообщила, что в госпитале ее кормили дважды – в обед и вечером. Еду, вероятно, заказывали из ресторана.

После выписки Алене дали антибиотики, несколько препаратов и расписали схему, как пить. Так как у нее была страховка, ей не пришлось платить за что-либо.

Туристка посоветовала: если вам стало плохо за границей – сразу звоните в страховую компанию. И как только вы почувствовали симптомы – проконсультируйтесь с врачом.

"Когда идете в клинику – возьмите на всякий случай с собой книгу. Никогда не знаешь, сколько времени там проведешь. Также будьте осторожны со всем за пределами отеля. Из неприятного еще – пока я спала под капельницами у меня из сумки вытащили 50 долларов. Вероятнее всего, медсестра. Но такие вещи зависят не от медицинской системы, а от человека", – подытожила Алена.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка Татьяна Мельниченко рассказала, как на отдыхе в Египте ее ограбили прямо во время экскурсии. Это произошло в Шарм-эль-Шейхе.