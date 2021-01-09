Украинка развеяла стереотипы о США: американцы тоже делают закрутки и имеют по две работы

Украинская писательница Наталия Ясиновская, которая уже более 10 лет пребывает в Америке, поделилась личным опытом о жизни эмигранта в США.

В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL Ясиновская рассказала, как попала в Америку с Украины и почему выбрала именно эту страну для жизни. Также она развеяла самые распространенные мифы о жизни в США и поведала об отличиях медицины и учебных заведений от украинских. Кроме того, Ясиновская призналась, как работает зарубежом с украинскими издательствами.

– Расскажите, как вы попали в Америку. Вы же проживали в Украине, почему выбрали именно эту страну для жизни?

– Среди моих знакомых есть люди, которые еще со школы мечтали о переезде в другую страну и разрабатывали план, как это осуществить. Кто-то неоднократно принимал участие в лотерее Green Card, кто ехал по программе Au pair с намерением остаться на обучение, а затем – на постоянное проживание. В конце концов, рано или поздно настойчивость таки побеждала. Или появлялись другие планы и цели в жизни.

Для меня эмиграция никогда не была целью. Хотелось путешествовать, увидеть мир, но я никогда серьезно не думала о переезде в другую страну. Пока не узнала, что родители моего мужа (тогда парня) выиграли Green Card, и он едет вместе с ними. Долгих пять лет супруг жил на две страны: в Америке учился, в Украину прилетал к нам с дочкой. А потом, преодолев кучу бюрократических формальностей, наша семья все же смогла воссоединиться.

США очень внимательно относятся к тому, кого пускают в страну. Оно и понятно – много желающих выехать в страну мечты любой ценой. Но это сильно усложняет процесс получения визы и тем, кто придерживается буквы закона. Мало собрать кучу справок и документов, сделать прививки, которые необходимы в США, нужно еще пройти собеседование, результат которой совсем неочевиден. Мне, например, работник посольства сказал, что у меня маловато доказательств отношений с супругом (брак и ребенок – это не достаточные доказательства?! Нужны распечатки разговоров в скайпе или еще что-то такое) и консул может попросить дослать доказательства по почте.

– Как прошла ваша адаптация в новой стране? Есть ли проблемы в Америке с тем, что ты украинец?

– Иногда мне кажется, что адаптация продолжается до сих пор ... На самом деле мы с дочкой приехали на все готовое: было где жить, муж уже имел работу и машину. А в США без машины очень непросто. В больших городах, конечно, есть общественный транспорт, но без собственной машины жизнь очень усложняется.

Через два месяца после приезда дочь пошла в школу, в нулевой класс (kindergarten). И учительница, и дети ее очень хорошо приняли, все ею занимались, хотели подружиться, хотя она знала всего несколько слов на английском. А учительница восторгалась и хвалила каждое достижения. Видимо, именно поэтому все проходило очень легко, и к концу учебного года дочь догнала своих одноклассников, а некоторых и перегнала.

Я пошла на курсы английского, чтобы совершенствовать разговорную речь, потому что не хватало именно практики. Это был очень интересный опыт, потому что в группе были вьетнамцы, китайцы, тайцы, арабы, португалка, чешка, девушка с Кыргызстана – такая взрывная смесь, где всегда находились темы для дискуссий – и о том, как правильно есть суп – с ложкой или без, и о количестве жен у арабских мужчин и вообще о правах женщин в арабском мире.

Сначала мы жили в Мэриленде, там большая украинская община, есть украинские церкви, субботняя школа для детей. Эта связь с Украиной несколько облегчала адаптацию.

Ни в Мэриленде, ни в Айове, где живу, не испытывала какого иного отношения к себе как к представительнице другой нации. Если непонятное произношение, американцы переспрашивают. Я тоже так делаю, потому что в разных регионах говорят по-разному, к тому нужно привыкнуть.

Видимо, не секрет, что при президентстве Трампа чаще слышно расистские заявления, своими выступлениями и поведением он нормировал дискриминации и нетерпимости. Поэтому я предполагаю, что кто-то может недолюбливать украинцев, так же как черных или латиноамериканцев. Но лично я с таким не сталкивалась.

– Сколько вы уже проживаете в Америке? Были моменты, когда хотелось все бросить и уехать на родину?

– В США я живу уже одиннадцать лет. Такого желания, чтобы все бросить, не было, хотя порой бывает очень грустно. Особенно на большие праздники – День благодарения и Рождество. В эти дни американцы собираются всей семьей: бабушка, дедушка, тети, дяди, двоюродные братья/сестры. Дети грустят, что мы не встречаемся большой семьей, им не хватает этого опыта. Печально, когда друзья им рассказывают, что ездили праздновать Рождество сначала к одним бабушкам с дедушкой, а затем – к другим. Два путешествия, два праздника, два комплекта подарков ... Мы же создаем свои семейные традиции. На День благодарения запекаем индейку, готовим блюда из сладкого картофеля, тыквы, зеленой стручковой фасоли, обязательно клюквенный соус, пюре с подливкой. Но Рождество празднуем с кутьей, узваром, борщом и варениками. Этакая смесь традиций и культур.

– Какие для вас плюсы и минусы в американской жизни? Где комфортнее жить: в Украине или в Америке и почему?

– Наверное, самым главным минусом для меня является невозможность встречаться с родственниками и друзьями. Фейсбук, скайп – это очень хорошо, но все же это не может заменить живого общения, крепких объятий. Ну а безусловные плюсы – высокий уровень жизни, ощущение стабильности, защищенности. А еще – вежливость и уважение на разных уровнях, потому что когда тебе грубо отвечают в поликлинике, магазине, паспортном столе (список можно дополнять), человек постепенно начинает терять веру в людей, или же хамит в ответ. Улыбка, приветливость, вежливость могут творить чудеса.

– Какие мифы вы могли бы развеять о жизни в Америке?

– Не знаю, до сих пор кто-то верит, что в Америке все легко дается. В Америке, как, впрочем, и везде, нужно работать. Наверное, все-таки больше шансов и возможностей, но и растолочь лапками надо хорошенько. И это касается не только эмигрантов. Сами американцы еще со старших классов работают, чтобы накопить на обучение. Потом – чтобы выплатить кредиты, и нередко работают на нескольких работах.

Помню, еще когда училась в университете, один из профессоров вернулся со стажировки в США. Он тогда рассказывал, как здесь все не так вкусно: и свекла не такая, и борщ не тот. А мне нравится. Не вижу разницы между американской и украинской свеклой.

Кстати, многие американцы во дворах имеют небольшие огороды. Свеклы они там, конечно, не выращивают, чаще всего – помидоры, еще – огурцы, перец, стручковую фасоль.

Кроме любви к садоводству и огородничеству, стоит отметить также умение консервировать. Да! Американцы также консервируют. Чаще всего – сальсу (по крайней мере, в Айове). Это пикантный томатный соус, в который могут добавлять перец, персики.

– А как на счет работы? Как и кем работать украинцам? Как в стране с зарплатами и пенсиями?

– Это очень общий вопрос. Все зависит от уровня знания языка, образования и статуса, потому что не каждая виза дает разрешение на работу. К тому же, в разных штатах – разная минимальная оплата труда: колеблется от $7.25 до $ 12 в час. Но, как правило, чем выше зарплаты по штату – тем дороже жилье и жизни в целом.

О пенсиях – то они начисляются по очень сложным схемам. Есть компании, которые делают пенсионные отчисления для своих сотрудников, и они получают доступ к тем деньгам через 10-15-20 лет работы на компанию. Более распространен другой способ, когда работник отчисляет определенный процент зарплаты на отдельный счет, туда же может добавлять такую ​​же сумму работодатель ( "может" – потому что иногда работодатель не делает отчислений, это зависит от того, насколько прочной и надежной является компания). Те деньги специальный фонд по вашему поручению может вложить в какие-то акции, ценные бумаги и т.д.

– Расскажите о своем опыте с медициной в Америке. Вы рожали всех детей в Украине или в США? Есть ли различия в родах между странами?

– Старшую дочь я рожала в Украине, младших детей - в Штатах. Все трое – с помощью кесарева сечения, так что могу сравнивать именно этот опыт.

Видимо, никого не удивлю, если скажу, что самое большое отличие – отношение медперсонала к пациенту. Это касается не только беременных, а всех – одинаково и взрослых, и детей. Приветливость, внимательность, готовность выслушать все твои проблемы, касающиеся не только физического здоровья, но и ментального. И в период беременности, и после родов врачи смотрят на малейшие признаки депрессии, чтобы вовремя оказать помощь.

Когда с обоими американскими беременностями проходила осмотры, каждый раз вспоминала свою первую беременность. Когда я, молодая, зеленая, счастливая тем, что ношу в себе новую жизнь, приходила в женскую консультацию. "Взвешивайся", – бросала мне акушерка вместо приветствия, не отрывая глаз от каких-то суперважных бумаг. Я растерянно становилась на весы, не зная, куда совать те гирьки и пытаясь разобраться в полустертых цифрах. Через некоторое время акушерка поднимала голову, наконец вставала и ворчала: "Для этого институтов кончать не надо". Стоит ли рассказывать, как я себя чувствовала?

Когда же в американской клинике ко мне выходила медсестра, обязательно спрашивала, как настроение, как я сегодня чувствую себя, а потом приглашала на весы. "Great job!" – слышала я от медсестры, когда сходила с весов, а в голове звучало то "Для этого институтов кончать не надо!", а на глаза наворачивались слезы.

То же касается и визитов к гинекологу. За одиннадцать лет в США я посещала трех разных. Не потому, что перебирала. Первая присоединилась к гуманитарной миссии в Африке, вторая не вела беременностей, а третья – замечательный семейный врач, к которой постепенно перешла вся моя семья. И все трое были очень внимательны, осторожны и отзывчивы.

Осмотр на кресле – и так некомфортная процедура, а если сопровождается едкими комментариями, превращается в откровенное унижение. "Чего воешь? С мужем тоже так кривишься?" Совсем иначе чувствуешь, когда врач говорит тебе: "Да, я знаю, что это больно. Тоже очень не люблю эту процедуру. Потерпи еще немного. Молодец! Ты просто герой!" Есть разница? Унижение и поддержка.

После рождения старшей дочери больше всего запомнилась третья ночь в роддоме. Нас перевели в двухместную палату. И мальчик той другой роженицы надрывался от крика всю ночь, но к ним за все это время никто так и не подошел! Я лежала на панцирной кровати, которое прогибалось чуть ли не до самого пола, и не могла встать, потому что после операции еще все болит, а на такой кровати ой как неудобно.

Так вот, я не представляю такой ситуации в американских клиниках. Во-первых, послеоперационные кровати очень удобны – крепкие, надежные, к тому же, ты самостоятельно можешь регулировать наклон верхней части кровати – ты можешь лежать, или полусидеть, чтобы удобнее было, когда кормишь ребенка. Во-вторых, на подлокотнике кровати есть кнопка вызова медсестры, готовой выполнить любую твою прихоть. Или воды принести, или перекус посреди ночи. Или забрать малыша, если роженица хочет отдохнуть. Хочешь, чтобы ребенок был у тебя – пожалуйста, хочешь отдохнуть, малыша заберут и доставят, когда проснется голодный.

Наверное, за эти семнадцать лет, прошедших со времени моих первых родов, в Украине также многое изменилось, поэтому не совсем корректно сравнивать тогдашнюю украинскую медицину и американскую 3-9 лет назад, но я не удивлюсь, если где-то еще остались эти ужасные панцирные кровати.

После родов в палату к роженице могут приходить родственники и друзья (я рассказываю о доковидном времени, конечно), чтобы поздравить и разделить радость появления нового человека. Медперсонал подробно рассказывает об уходе за младенцем, грудном вскармливаним и тому подобное. В палате есть телевизор с кучей каналов и учебными дисками – выбирай, что душе угодно. Отдельно приходит работник, чтобы объяснить и потом проверить, правильно ли установлено детское креслице в авто.

Пребывание в больнице после родов вспоминаю как лечение в санатории (если бы еще не болело, то вообще суперотдых) – о тебе заботятся, беспокоятся, вкусно кормят (можно заказывать блюда из меню, а за дополнительную плату можно накормить и своих гостей).

– А как на счет садов и школ? Какие отличия есть? Где лучше? И какие цены?

– Не могу говорить о всех штатах, поскольку, повторюсь, все очень отличается, поэтому буду рассказывать исходя из собственного опыта жизни в Мэриленде и Айове.

В Штатах нет государственных детсадов. То есть все садики платные. Это могут быть "домашние сады", где заботятся о нескольких разновозрастных детей, или "классические" – с группами по возрасту.

Дочь ходила в группу трехлеток, и поскольку мы водили ее только на полдня, то платили за пребывание в саду почасово (не всегда есть такая опция, может быть требование ходить и платить за целый день) – $ 3,25 в час.

В следующем году это был не просто садик (daycare), а подготовка к школе (preschool), ежемесячная плата – $ 200. Preschool работает, как и школа, с 8.20 до 15.20 (хотя и необязательно при школе). Если же родители не могут в определенное время забрать детей, то они переходят в группу продленного дня, за которую нужно платить отдельно.

В Kindergarten дети идут с пяти лет, это нулевой, обязательный класс, уже не садик, а часть школы. Если школа не частная, а государственная, то платить нужно только за учебники и за обеды.

В американских школах нет родительских собраний, коммуникация происходит или по электронной почте, или же учителя или родители кладут записки в папку, в которой ребенок приносит домой школьные бумаги (младшая школа). Дважды в год проходят встречи учителей с родителями, где он рассказывает об успехах ребенка, о том, с чем нужно еще работать. Детей никогда не сравнивают с другими, сравнивают с тем, где конкретный ребенок был полгода назад в чтении, математике и тому подобное.

Обучение в старших классах американских школ еще больше отличается от украинских. Во-первых, старшеклассники сами формируют свое расписание. Кроме обязательных предметов, они могут выбирать то, что им интересно. Именно поэтому нет постоянных классов, потому что один и тот же предмет могут слушать и десятиклассники, и двенадцятиклассники. Во-вторых, школы часто сотрудничают с колледжами и предлагают их курсы. Это хорошая возможность разобраться с тем, какой ты видишь свою будущую профессию. Можно прослушать один или несколько курсов определенного направления (медицина, психология, правоведение и т.д.), чтобы понять, какая специальность тебе нравится на самом деле. Кроме того, эти курсы затем можно засчитать в колледже/университете и не платить за них, потому что их стоимость оплачивает школа.

Другое важное отличие – школьный спорт. Ученики младших классов в основном занимаются вне учебного заведения, а уже средняя школа предлагает на выбор несколько спортивных секций, бесплатно. В старших же классах почти все (по моим наблюдениям и моих знакомых в разных штатах – это 90% старшеклассников, а может, и больше) посещают спортивные секции, часто – более одной. Самый популярный среди юношей – американский футбол (football), но все же большую популярность приобретает и привычный нам футбол (soccer), потому что он менее травматичен. Волейбол, баскетбол, танцы, чирлидинг, бег по пересеченной местности, борьба, боулинг – есть из чего выбрать. Кроме спортивных секций, при школе работают много различных кружков и клубов – театральный, писательский, ораторское искусство и тому подобное.

– Как вы считаете, почему многие украинцы все же остаются жить в Америке? А почему некоторые не выдерживают и возвращается на родину?

– Люди остаются, потому что жизнь в Америке более стабильная, спокойная, комфортная и предсказуемая, если не принимать во внимание последний год, конечно. Политические качки в Украине пугают не только инвесторов, но и украинцев, которые могли бы вернуться на родину. И все же многое зависит от среды, в которую попадают украинцы в Америке. Есть ли у них поддержка, или они абсолютно одиноки в новой стране. Готовы ли они работать над собой, чтобы влиться в другую культуру. Действительно ли есть внутренняя потребность перемен? Переезжая в другую страну, ты что-то получаешь, а что-то теряешь. Наверное, от того, человек больше получает, теряет, и зависит, он возвращается, или остается.

– Какой должен быть капитал семьи, чтобы переехать жить в Америку? И как выжить первый год в новой стране?

– Наверное, невозможно назвать даже приблизительные суммы, так как стоимость жилья в разных штатах может отличаться в пять-десять раз.

Хорошо иметь в Штатах если не друзей, то хотя бы каких-то знакомых, чтобы могли сориентировать, где и что лучше покупать, в каком районе лучше арендовать жилье. Если неподалеку украинская церковь – это неплохое начало, потому что украинская община поддерживает своих. Может помочь с поиском работы, школы, жилья. А может просто выслушать, потому что надо хоть кому-то излить свои печали. Часто из таких вот случайных знакомств зарождается долгая дружба.

– Чем вы занимаетесь в Америке? Ваша деятельность пользуется спросом в другой стране?

– Я пишу и перевожу с английского на украинский детские книжки. Чувствую себя мостиком между двумя языками и культурами. Считаю, что изнутри лучше понимаю реалии американской жизни, поэтому стараюсь как можно точнее передать по-украински.

Большинство написанных мною книг так или иначе касаются темы миграции. Так, "Украинка по-американски", вышедшая в 2019 году в издательстве "Ранок" в сотрудничестве с литагенцией БараБука, говорит уже названием. В ней речь идет о подростке, которая в шесть лет переехала в Америку. Она уже вобрала в себя не только язык, но и обычаи своей новой родины. Родители все равно цепляются за старые привычки, поэтому им трудно найти общий язык с дочерью. И все же, путешествуя в видениях в прошлое своего рода, девушке удается лучше понять родителей и принять свои корни.

Вот-вот из типографии должна вернуться моя "Тайна Скрытого острова" (издательство "Віват"). Там, среди волшебства и тайн, также нашлось место для темы миграции. Семья главной героини из Украины переезжает в Америку, а уже потом – на Багамы. Марьяна переживает потерю друзей, переживает, что ей снова нужно будет отвоевывать свое место в новом коллективе.

Также в этом году в "Издательстве Старого Лева" выйдет моя повесть "Дедушка, любовь и помидоры". И хотя на этот раз главная героиня никуда не переезжает, она живет с бабушкой и дедушкой, потому что мама уехала в Штаты и нелегально там осталась, чтобы материально поддержать семью.

Тема миграции, зароботков для Украины очень актуальна, и все еще не очень проработана в литературе, особенно в детской и подростковой. Но это то, с чем дети сталкиваются ежедневно – если не их родители, то родители их друзей или одноклассников едут на заработки. Поэтому не стоит делать вид, что проблемы не существует, нужно ее проговаривать, в том числе и для этого есть литература. Я проговариваю те темы, которые мне болят, и которые, как я считаю, являются актуальными для современной Украины. Детская литература – это не только развлекательные тексты, это произведения, в которых дети могут узнать себя или своих друзей или соседей. А узнав, немного успокоиться: я такой не один.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее о жизни в США рассказала и украинский блогер Оля Мосендз. Девушка поведала, как многие приезжие питаются ожиданиями от великой страны, однако сталкиваются с многочисленными трудностями.