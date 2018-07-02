"Украине на тебя пофиг": ограбленных в Испании киевлян консулы бросили без помощи

Украинцы, которых ограбили в испанской Малаге, остались без внимания и защиты украинских консулов, помощь киевлянам оказывали местные жители и туристы.

О ситуации рассказала в Facebook жертва воров Юлия Левицкая.

"Ты просто должен понять - государству Украина на тебя пофиг, когда ты остался в чужой стране с голой задницей. Сначала четыре дня в конульстве выходные - День Конституции. Затем ты должен выстоять три часа в очереди. Оплатить 28 евро сбора за каждого (консул сказал - нет оснований считать вас неплатежеспособными. в Украине же вы имеете работу и деньги) и самостоятельно купить билеты на самолет (ну а то что у тебя нет карточки не проблема. Позвони друзьям или коллегам. Не помнишь номеров? Ну так а мы что? Ой, а у вас луганская прописка? Тогда это затянется ... Вам негде жить? Ничем не можем помочь..." - описала поход в консульство украинка.

Левицкая рассказала, кто ей помог в чужой стране:

"Остается только мысленно 1000 раз благодарить испанского полицейского, который накормил завтраком и купил обувь; другу, который через него бросил денег на жилье; молодежи с пляжа, которая поделилась чипсами с колой; владельцу квартиры, в которой мы сняли комнату, после ужасной ночи на пляже - он припер нам свой аймак; украинцам в очереди в консульстве, которые скинулись, кто чем мог и оплатили тот долбаный сбор. А еще надо как-то возвращаться домой, где у нас есть "средства к существованию" на заблокированных карточках".

"Друзья, в чужой стране без ничего, если вас обокрали, можно положиться исключительно на добрых людей. Консулы на вас чихать хотели", - сделала печальный вывод киевлянка.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские туристы застряли на испанском острове из-за отмены авиарейсов.