Украина возобновила внутреннее авиасообщение: куда отправился первый рейс. Фото

Первый регулярный внутренний рейс в Украине после смягчения карантина отправился из Киева в Одессу.

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Как сообщается на сайте международного аэропорта "Борисполь", борт вылетел в 19:31 (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Первый рейс отправился из Киева в Одессу uvidpustku.com

На сайте одесского аэропорта указано, что самолет приземлился в 20:15.

Рейс выполняла авиакомпания "Международные авиалинии Украины". На борту находилось около 50 пассажиров.

Вход в терминал "Борисполя" был разрешен только пассажирам с посадочным талоном при соблюдении противоэпидемических мер: в маске или респираторе. На въезде в аэропорт был размещен пункт пропуска, на котором проводится температурный скрининг.

Совершен первый регулярный рейс "Киев-Борисполь" uvidpustku.com

Совершен первый регулярный рейс "Киев-Борисполь" uvidpustku.com

Совершен первый регулярный рейс "Киев-Борисполь" uvidpustku.com

Совершен первый регулярный рейс "Киев-Борисполь" uvidpustku.com

Совершен первый регулярный рейс "Киев-Борисполь"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с пятницы, 5 июня, возобновилось авиасообщение, в рамках которого регулярные рейсы снова будут осуществляется в пределах страны. Международные рейсы планируют разрешить с 15 июня.