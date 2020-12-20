Украина внесла Турцию в "красную зону": правила въезда изменились

Obozrevatel Новости 09:30, 20.12.2020 Обновлено: 09:42, 20.12.2020

Министерство здравоохранения Украины 18 декабря 2020 года включил Турцию в "красную" зону в связи с высокой заболеваемостью COVID-19 в этой стране.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины на официальном сайте, теперь, чтобы попасть в Украину, туристам и жителям Турции необходимо сдать тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию. Также в списке "красной" карантинной зоны оказались 47 стран. Возглавляют список: Сербия, Грузия, Хорватия, Литва и Люксембург.

Стоит отметить, что в обновленном списке "зеленой" зоны находятся: Польша, Россия, Беларусь. А также такие страны: ОАЭ, Доминиканская республика, Мальдивы, Египет, Танзания.

Страны в "красной" зоне.
kmu.gov.ua
Страны в "зеленой" карантинной зоне.
kmu.gov.ua
Страны в "зеленой" зоне.
kmu.gov.ua
"Зеленая" зона .
kmu.gov.ua

Правила въезда в Украину

Во время пандемии коронавируса Украина разрешает въезд в страну как своим гражданам, так и иностранцам, и лицам без гражданства. Теперь, чтобы попасть иностранцам в страну, они должны предоставить медицинскую страховку, которая покрывает лечение, в том числе от COVID-19.

Все, кто прибыл из стран "зеленой" зоны в Украину не должны сдавать ПЦР-текст и проходить 14-дневную самоизоляцию.

А вот те, кто приехал из стран "красной" карантинной зоны обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию. Чтобы прекратить пребывать на самоизоляции туристы должны сдать ПЦР-тест на коронавирус в Украине или же предоставить результат такого анализа, сделанного не более чем за 48 часов до въезда в Украину. Тест должен быть негативным, подтверждающий, что человек не болеет.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, обновили список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию Европейского Союза.

Комментировать
Travel Новости

Смотрите также

Украина впервые в истории выиграла чемпионат Европы по спортивной гимнастике

Зеленский объявил о финале реформы Генпрокуратуры

В ПЦУ заявили, что среди молодежи стало меньше верующих, их надо привлекать к церкви

Военный оркестр США спел "Щедрик" и пожелал Украине "мира и радости". Видео

Сенченко: России придется вернуть Крым, компенсировать убытки и извиниться за оккупацию