Украина сократила количество стран “красной" зоны: опубликован список
Министерство здравоохранения 14 августа обновило список стран "красной" и "зеленой" зоны по распространению коронавируса.
Об этом сказано в сообщении на сайте Минздрава. На этот раз список "красной зоны" сократился до 70 стран.
Так, в "красной" зоне остаются популярные среди украинцев Албания и Черногория, а также Россия, США, Израиль, Испания и соседняя Румыния.
В "зеленую" зону теперь входят 124 страны, в том числе такие: Болгария, Чехия, Португалия, Польша, Турция, Беларусь, Германия, Словакия, Италия и другие страны.
По прибытию в Украину из страны "красной" зоны нужно пройти 14 дней самоизоляции или сдать ПЦР-тест. Также можно приехать с готовым тестом, сделанным не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.
Иностранцам нужно иметь с собой полис медицинского страхования.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые возвращаются из стран “красной" зоны, где много больных коронавирусом (COVID-19), должны по прилету установить приложение "Дій вдома" и пройти ПЦР-тест.