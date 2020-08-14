Украина сократила количество стран “красной" зоны: опубликован список

Министерство здравоохранения 14 августа обновило список стран "красной" и "зеленой" зоны по распространению коронавируса.

Об этом сказано в сообщении на сайте Минздрава. На этот раз список "красной зоны" сократился до 70 стран.

Так, в "красной" зоне остаются популярные среди украинцев Албания и Черногория, а также Россия, США, Израиль, Испания и соседняя Румыния.

В "зеленую" зону теперь входят 124 страны, в том числе такие: Болгария, Чехия, Португалия, Польша, Турция, Беларусь, Германия, Словакия, Италия и другие страны.

По прибытию в Украину из страны "красной" зоны нужно пройти 14 дней самоизоляции или сдать ПЦР-тест. Также можно приехать с готовым тестом, сделанным не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.

Иностранцам нужно иметь с собой полис медицинского страхования.

Минздрав сократил список стран "красной" зоны (Министерство здравоохранения)

В "красном" списке осталось 70 стран (Министерство здравоохранения)

В "зеленую" зону вошли 124 страны (Министерство здравоохранения)

Среди "зеленых" стран: Болгария, Чехия, Португалия, Польша, Турция, Беларусь, Германия, Словакия, Италия (Министерство здравоохранения)

Список будут изменять по мере изменения ситуации с COVID-19 (Министерство здравоохранения)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые возвращаются из стран “красной" зоны, где много больных коронавирусом (COVID-19), должны по прилету установить приложение "Дій вдома" и пройти ПЦР-тест.