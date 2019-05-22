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Украина получит безвиз с еще одной страной: что известно

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Кабинет министров Украины 22 мая одобрил проект соглашения с правительством Монголии о взаимной отмене визового режима с ЕС.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", граждане государств-подписантов могут находиться на территории другой страны без соответствующего документа не более 90 дней в течение 180 дней.

"Подписать соглашение уполномочили посла Украины в Польше Андрея Дещицу. Согласно проекту документа, граждане государств-подписантов могут пребывать на территории другого государства без виз не более 90 дней на протяжении 180 дней", – уточнили в ведомстве.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая стало известно, что украинский паспорт поднялся в мировом рейтинге влиятельности на 23 место в 2019 году. Документ предоставляет свободный въезд в 133 государства, без визы – в 91 страну, с визой – в 42 страны. Виза нужна при поездках в 64 страны.

Безвиз

Безвиз

Корреспондент.net

С 14 апреля украинские туристы могут путешествовать в Королевство Таиланд без виз. Также Кабмин одобрил проект соглашения о безвизовом режиме с Доминикой в Карибском бассейне.

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Тема
Безвизовый режим с ЕС
Место
Украина
Теги
путешествия туризм
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CARGO 100
CARGO 100
Там есть кому кобыл пасти ...
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