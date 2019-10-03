Украина получила безвиз с новой страной: озвучено условие для туристов

Северная Македония приняла проект закона о ратификации безвизового режима с Украиной.
Такое решение правительство приняло в четверг, 3 октября, передает местный канал Sitel. До этого власти двух государств ежегодно продолжали возможность граждан путешествовать между странами без виз.
Законопроект предусматривает упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины без необходимости в оформлении визы при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение периода в 180 дней.
"Ожидается, что эта сделка сделает особый вклад в дальнейшую активизацию сотрудничества, особенно в экономической сфере, путем содействия деловым связям и контактам между двумя странами, а также развития туризма", – заявили в МИД Северной Македонии.
Иллюстрация. Безвиз
Антикор
Как сообщал OBOZREVATEL:
С 14 апреля украинские туристы могут путешествовать в Королевство Таиланд без виз.
Кабинет министров Украины 22 мая одобрил проект соглашения с правительством Монголии о взаимной отмене визового режима с ЕС.
Позже Украина подписала еще одно соглашение о безвизовом режиме, на этот раз – с Лаосом.
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о подписании соглашения с колумбийским коллегой Карлосом Холмсом Трухио о предоставлении безвиза Украине.
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