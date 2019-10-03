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3 октября • обновлено в 23:23
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Украина получила безвиз с новой страной: озвучено условие для туристов

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Северная Македония приняла проект закона о ратификации безвизового режима с Украиной.

Такое решение правительство приняло в четверг, 3 октября, передает местный канал Sitel. До этого власти двух государств ежегодно продолжали возможность граждан путешествовать между странами без виз.

Законопроект предусматривает упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины без необходимости в оформлении визы при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение периода в 180 дней.

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"Ожидается, что эта сделка сделает особый вклад в дальнейшую активизацию сотрудничества, особенно в экономической сфере, путем содействия деловым связям и контактам между двумя странами, а также развития туризма", – заявили в МИД Северной Македонии.

Иллюстрация. Безвиз

Иллюстрация. Безвиз

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Тема
Безвизовый режим с ЕС
Место
Украина
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