Украина получила "безвиз" с еще одной страной

Украина получила безвизовый режим с Восточной Республикой Уругвай.

Соответствующее постановление Кабинета Министров №1166 опубликовано на сайте украинского правительства.

Положениями двустороннего Соглашения предусматривается, что граждане Украины могут находиться на территории Уругвая в течение срока, не превышающего 90 дней, который продлевается на другой срок в 90 дней. Граждане Республики Уругвай могут находиться на территории Украины в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.

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Договор о безвизовом режиме поездок начнет действовать через 30 дней после того, как обе страны завершат внутригосударственные процедуры. Облегчить режим взаимных поездок стороны решили 26 сентября 2018 года. Тогда же было подписано двустороннее соглашение на полях Генассамблеи ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 12 декабря граждане Украины могут путешествовать в Грузию по ID-картам. Страны утвердили взаимную отмену визовых требований.

Ранее стало известно, сколько украинцев воспользовалось правом безвизового въезда в ЕС.