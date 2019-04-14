Украина получила безвиз с еще одной страной: подробности

С 14 апреля украинские туристы могут путешествовать в Королевство Таиланд без виз.

Об этом на личной странице в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Таиланд Фото: tutu.ru

"С сегодняшнего дня граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз. Для пребывания в стране до 30 дней нужно иметь только биометрический или не биометрический паспорт", - сообщил гарант.

Відсьогодні громадяни України можуть подорожувати до Королівства Таїланд з туристичною метою без віз.



Для перебування в країні до 30 днів потрібно мати лише біометричний чи небіометричний паспорт.



Кількість країн для вільних подорожей для українців стрімко збільшується! pic.twitter.com/WlIUis3LID — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 квітня 2019 р.

Ранее в ведомстве украинским напомнили о необходимости соблюдения законодательства иностранного государства во время пребывания на ее территории. Также в службе подчеркнули, что украинцы должны быть обязательно застрахованы и перед поездкой в Таиланд.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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