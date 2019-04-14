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Украина получила безвиз с еще одной страной: подробности

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С 14 апреля украинские туристы могут путешествовать в Королевство Таиланд без виз.

Об этом на личной странице в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Таиланд

Таиланд

Фото: tutu.ru

"С сегодняшнего дня граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз. Для пребывания в стране до 30 дней нужно иметь только биометрический или не биометрический паспорт", - сообщил гарант.

Ранее в ведомстве украинским напомнили о необходимости соблюдения законодательства иностранного государства во время пребывания на ее территории. Также в службе подчеркнули, что украинцы должны быть обязательно застрахованы и перед поездкой в Таиланд.

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Тема
Безвизовый режим с ЕС
Персоны
Петро ПорошенкоПетр Порошенко
Место
Украина
Теги
туризмпутешествия
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CARGO 100
CARGO 100
Ну теперь легче, а то пока местным объяснишь, какой дезодорант в туалете нужен, можно и на полдник не попасть ... А теперь все уборщики в Таиланде "свои" будут.
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вованов вован
вованов вован
Что, только сейчас? Я думал, что туристический Таиланд уже давно пускает к себе туристов по загранпаспорту без визы, на 30-дней как Сейшелы и прочие страны живущие в основном за счет туризма.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Международная антикоррупционная организация Transparency International предупредила Украину о возможности лишения безвизового режима со странами Евросоюза и лишения поддержки Международного валютного фонда. Как говорится в заявлении на сайте организации, это связано с отменой 26 февраля Конституционным судом статьи УК, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.
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