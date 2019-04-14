Украина получила безвиз с еще одной страной: подробности

С 14 апреля украинские туристы могут путешествовать в Королевство Таиланд без виз.
Об этом на личной странице в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.
Таиланд
Фото: tutu.ru
"С сегодняшнего дня граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз. Для пребывания в стране до 30 дней нужно иметь только биометрический или не биометрический паспорт", - сообщил гарант.
Відсьогодні громадяни України можуть подорожувати до Королівства Таїланд з туристичною метою без віз.— Петро Порошенко (@poroshenko) 14 квітня 2019 р.
Для перебування в країні до 30 днів потрібно мати лише біометричний чи небіометричний паспорт.
Кількість країн для вільних подорожей для українців стрімко збільшується! pic.twitter.com/WlIUis3LID
Ранее в ведомстве украинским напомнили о необходимости соблюдения законодательства иностранного государства во время пребывания на ее территории. Также в службе подчеркнули, что украинцы должны быть обязательно застрахованы и перед поездкой в Таиланд.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Transparency International предупредила Украину о возможности лишения безвиза с ЕС.
Это произошло после того, как в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона, которым предлагалось освободить чиновников от ответственности за приобретение или передачу состояний, происхождение которых они не могут объяснить.
НАПК установило, что чиновники в декларациях указали недостоверные сведения на общую сумму более 8,6 млрд гривен.
Стало известно, что президент Петр Порошенко намерен подать в Верховную Раду новый проект закона об ответственности чиновников за незаконное обогащение.
26 февраля Конституционный суд признал несоответствующей Основному Закону статью 368-2 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за незаконное обогащение.
Позже был опубликован текст решение КС об отмене ответственности.
Позже стало известно, что с 2021 года ЕС введет новые правила для безвиза
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