Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" карантинных зон

Министерство здравоохранения Украины 30 октября опубликовало обновленный список стран "красной" и "зеленой" карантинных зон, въезд в которые предусматривает определенные ограничения из-за пандемии COVID-19.

В перечень вошли около 200 государств-членов Всемирной организации здравоохранения. Он появился на официальном сайте Минздрава.

Так, в "красный" список попали 50 стран. В частности, США, Великобритания, Франция, Швейцария, Испания, Бельгия, Черногория, Нидерланды, Израиль, Молдова, Словакия, Словения и другие.

В "зеленом" списке оказались: ОАЭ, Болгария, Кипр, Албания, Германия, Турция, Египет, Литва, Латвия, Греция.

В "красную" зону отнесены страны, у которых показатель заболеваемости COVID-19 превысил 145 случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

Напомним, при возвращении из "красных" стран гражданам необходимо проходить самоизоляцию или делать тест на COVID-19.

Перечень стран "красной" зоны Минздрав

В "красную" зону попали 50 стран Минздрав

Перечень стран "зеленой" зоны Минздрав

Страны "зеленой" зоны Минздрав

Украина обновила список стран "зеленой" зоны Минздрав

Список стран "зеленой" зоны Минздрав

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз обнародовал обновленный перечень третьих стран, для которых можно снять ограничения на поездки.