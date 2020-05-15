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Украина готовится восстановить авиасообщение с Египтом, Турцией и Грузией: названа дата

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Украина рассматривает возможность восстановления авиасообщения с Египтом, Турцией, а также Грузией.

Как рассказала "РБК-Украина" пресс-секретарь Мининфраструктуры Оксана Герасимова, в этих странах иностранных туристов готовятся принимать с 1 июля.

Туристов в Египте и Турции готовятся принимать с 1 июля

Туристов в Египте и Турции готовятся принимать с 1 июля

В то же время она отметила, что при восстановлении регулярного воздушного сообщения со странами ЕС будет играть роль и фактор конкуренции со стороны крупных европейских авиакомпаний, которые получили серьезную государственную поддержку во время коронавирусного кризиса.

"Мы не хотим, чтобы получилось так: весь пассажиропоток заберет себе иностранная авиакомпания, а наши компании в итоге за год прекратят свое существование", – сказала Герасимова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мининфраструктуры Украины обсуждает вопрос организации чартерных рейсов после послабления карантина.

Ранее в Украине возобновили продажу авиабилетов четыре компании: Czech Airlines, Wizz Аir, Lufthansa и Международные авиалинии Украины.

Рейсы, которые ранее не осуществлялись из-за карантина, на сайтах авиакомпаний уже открыты для бронирования с мая-июня 2020 года.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Министерство инфраструктуры карантин туризм вирус
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