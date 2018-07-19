Ученые забили тревогу из-за растущей опасности в Индийском океане

Огромная часть северо-западной акватории Индийского океана, в которой практически нет кислорода, начала резко увеличиваться.

Как сообщает AFP, "мертвая зона" занимает почти все Аравийское море от Оманского залива на западе до побережья Индии на востоке и до Йемена на юге.

"Зона начинается примерно в 100 м от поверхности океана и спускается на глубину до 1,5 км, при этом почти вся водная масса полностью лишена кислорода", - отметил исследователь из Нью-Йоркского университета Абу-Даби (ОАЭ) Зухейр Лашкар.

Он предполагает, что глобальное потепление подстегивает расширение этой зоны, что влечет за собой негативные последствия для природных экосистем.

Исследователи основывают свои выводы на данных, полученных с помощью датчиков-роботов, которые опускались на глубину, не достижимую для обитаемых аппаратов.

Замеры показывают существенное падение содержания кислорода в воде по сравнению с данными, полученными в 1996 году. К тому же, если раньше это касалось небольшого района в центре Аравийского моря, то сейчас явление распространилось почти на всю его акваторию.

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Лашкар считает, что речь идет о порочном круге, когда повышение температуры моря в "мертвой зоне" ведет к снижению содержания кислорода в воде, а это, в свою очередь, вызывает еще больший нагрев воды.

"Когда содержание кислорода в воде падает ниже определенного уровня, рыба уходит", - отметил он.

Кроме того, это ведет к гибели коралловых рифов, а следовательно, к снижению туристической привлекательности затронутых районов.

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