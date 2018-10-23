Ученые открыли правду о тех, кто путешествует в одиночку

Американские ученые заявили, что стресс в самолете увеличивается у пассажиров, путешествующих в одиночку. Они отметили, что одной из главных причин слез пассажиров на борту самолета является тревога.

Напряжение человека в полете может спровоцировать приступ паники. Об этом сообщает CNN.

Новости Популярный европейский лоукостер объявил новый рейс из Киева

Также эксперты назвали еще один фактор слез на борту воздушного судна - это конструкция самолета. Как отметили специалисты, маленькое пространство для ног увеличивает тревогу у человека, нарушая его физические границы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярный европейский лоукостер объявил новый рейс из Киева.