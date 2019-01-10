Тысячи туристов стали заложниками из-за вспышки опасного вируса в круизе

Тысячи туристов стали заложниками на одном из крупнейших круизных лайнеров в мире из-за вспышки норовируса.

Как сообщает Daily Express, около 167 человек, путешествующих по Карибский островам на королевском корабле Oasis of the Seas, подцепили вирус в порту на Ямайке.

Болезнь сопровождается диареей, тошнотой, а также может передаваться. Потому туристам запретили покидать лайнер, пока им не окажут срочную помощь.

"Наши врачи пытаются помочь пострадавшим лекарствами, которые отпускаются без рецепта. Тем временем мы стараемся привлечь больше медиков и всеми силами минимизируем вероятность возникновения дальнейших осложнений", — рассказал представитель компании Royal Caribbean Оуэн Торрес.

Королевский лайнер WIKIPEDIA

Лайнер пришвартовался в северной части Ямайки в Фалмуте еще до того, как болезнь распространилась на персонал. Пассажиры были в семидневном круизе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее доктор медицинский наук Татьяна Святенко рассказала, как нужно готовиться к поездкам в теплые края, чтобы избежать опасных заболеваний.