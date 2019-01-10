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Тысячи туристов стали заложниками из-за вспышки опасного вируса в круизе

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Тысячи туристов стали заложниками на одном из крупнейших круизных лайнеров в мире из-за вспышки норовируса.

Как сообщает Daily Express, около 167 человек, путешествующих по Карибский островам на королевском корабле Oasis of the Seas, подцепили вирус в порту на Ямайке.

Болезнь сопровождается диареей, тошнотой, а также может передаваться. Потому туристам запретили покидать лайнер, пока им не окажут срочную помощь.

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"Наши врачи пытаются помочь пострадавшим лекарствами, которые отпускаются без рецепта. Тем временем мы стараемся привлечь больше медиков и всеми силами минимизируем вероятность возникновения дальнейших осложнений", — рассказал представитель компании Royal Caribbean Оуэн Торрес.

Королевский лайнер

Королевский лайнер

WIKIPEDIA

Лайнер пришвартовался в северной части Ямайки в Фалмуте еще до того, как болезнь распространилась на персонал. Пассажиры были в семидневном круизе.

Тысячи туристов стали заложниками из-за вспышки опасного вируса в круизе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее доктор медицинский наук Татьяна Святенко рассказала, как нужно готовиться к поездкам в теплые края, чтобы избежать опасных заболеваний.

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путешествия
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