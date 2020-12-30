Турция закроет популярные туристические локации на Новый год

В Турции на время празднования Нового года закроют некоторые выдающиеся улицы и площади. Так, они будут недоступными для посещения с 21:00 31 декабря до 10:00 1 января.

Об этом сообщает издание Hurriyet. По словам инсайдеров, запреты будут действовать как для туристов, так и для граждан страны.

Какие территории закроют в Турции

Улицу Истикляль – в Стамбуле;

Площадь Султанахмет – в Стамбуле;

Площадь Кызылай – в Анкаре;

Площадь Гюндогана – в Измире.

Площадь Кызылай в Анкаре topgid.net

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в Турции на новогодние праздники: с 21.00 31 декабря до 05.00 4 января.

Кроме того, ранее правительство страны приостановило работу бань, саун, бассейнов, спортзалов. В торговых центрах количество покупателей ограничивали с помощью цифрового кода. А кафе и ресторанам разрешили работу только на вынос.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции запретили проводить новогодние вечеринки и другие развлекательные мероприятия на территории гостиниц.