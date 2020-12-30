Турция закроет популярные туристические локации на Новый год

Юля Ухина Новости 18:28, 30.12.2020 Обновлено: 19:14, 30.12.2020

В Турции на время празднования Нового года закроют некоторые выдающиеся улицы и площади. Так, они будут недоступными для посещения с 21:00 31 декабря до 10:00 1 января.

Об этом сообщает издание Hurriyet. По словам инсайдеров, запреты будут действовать как для туристов, так и для граждан страны.

Какие территории закроют в Турции

  • Улицу Истикляль – в Стамбуле;

  • Площадь Султанахмет – в Стамбуле;

  • Площадь Кызылай – в Анкаре;

  • Площадь Гюндогана – в Измире.

Площадь Кызылай в Анкаре
topgid.net

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в Турции на новогодние праздники: с 21.00 31 декабря до 05.00 4 января.

Кроме того, ранее правительство страны приостановило работу бань, саун, бассейнов, спортзалов. В торговых центрах количество покупателей ограничивали с помощью цифрового кода. А кафе и ресторанам разрешили работу только на вынос.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции запретили проводить новогодние вечеринки и другие развлекательные мероприятия на территории гостиниц.

Комментировать
Travel Новости

Смотрите также

КСУ потребовал от Зеленского срочно отменить указ об отстранении Тупицкого

Зеленский подписал указ об отстранении главы КСУ Тупицкого

На Донбассе умер молодой воин ВСУ с Винниччины

В КСУ анонсировали спецзаседание после указа Зеленского об отстранении Тупицкого

Путин проигнорировал Зеленского в списке новогодних поздравлений