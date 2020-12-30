Турция закроет популярные туристические локации на Новый год

Юля Ухина
Юля Ухина
Новости
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Стамбул – Мечеть Султанахмета

В Турции на время празднования Нового года закроют некоторые выдающиеся улицы и площади. Так, они будут недоступными для посещения с 21:00 31 декабря до 10:00 1 января.

Об этом сообщает издание Hurriyet. По словам инсайдеров, запреты будут действовать как для туристов, так и для граждан страны.

Какие территории закроют в Турции

  • Улицу Истикляль – в Стамбуле;

  • Площадь Султанахмет – в Стамбуле;

  • Площадь Кызылай – в Анкаре;

  • Площадь Гюндогана – в Измире.

Площадь Кызылай в Анкаре

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в Турции на новогодние праздники: с 21.00 31 декабря до 05.00 4 января.

Кроме того, ранее правительство страны приостановило работу бань, саун, бассейнов, спортзалов. В торговых центрах количество покупателей ограничивали с помощью цифрового кода. А кафе и ресторанам разрешили работу только на вынос.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции запретили проводить новогодние вечеринки и другие развлекательные мероприятия на территории гостиниц.

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