Турция пожалела украинских туристов, застрявших из-за карантина: что их ждет

Турция не будет применять санкций к гражданам Украины, которые из-за прекращение авиасообщения нарушили срок пребывания на территории страны.

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сыбига, пишет Укринформ.

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"От министерства иностранных дел Турции получена нота о неприменении штрафов за нарушение сроков пребывания в стране для украинских граждан", - заявил он.

Эта нота также касается граждан других стран, находящихся на территории Турции.

"Мы уже отправили перечень лиц, у нас есть четыре кейса граждан Украины, относительно которых мы подтверждаем, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами они не смогли вовремя покинуть территорию Турции. И в контексте этой ноты надеемся, что вопрос будет решен положительно, мы в этом абсолютно убеждены. Турецкое государство относится с пониманием и идет навстречу", - подчеркнул Сибига.

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, на период борьбы с распространением коронавируса турецкие отели призвали отказаться от популярной системы питания "шведский стол".

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