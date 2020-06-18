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18 июня • обновлено в 22:02
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Турция готова принимать украинцев без самоизоляции: названа дата

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Турция готова с 1 июля принимать украинских туристов без прохождения самоизоляции и тестирования на COVID-19.

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Об этом заявил турецкий посол в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере во время встречи с украинским министром инфраструктуры Владиславом Криклием 18 июня в Киеве, сообщается на сайте ведомства. Дипломат уточнил, что все это будет происходить при условии соблюдения норм безопасности авиаперевозчиками.

"Чрезвычайный и полномочный посол Ягмур Ахмет Гюльдере отметил, что турецкая сторона готова принимать украинских туристов, начиная с 1 июля этого года, без прохождения самоизоляции и тестирования с соблюдением норм безопасности авиаперевозчиками", – сказано в сообщении.

Криклий отметил, что ряд авиакомпаний уже заявили о готовности запустить регулярные пассажирские рейсы в Турцию с начала июля.

В частности, речь идет о Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines та Windrose.

Как сообщал OBOZREVATEL, авиакомпания-лоукостер Wizz Air с 17 июня возобновила работу своей базы в аэропорту "Киев" ("Жуляны") и перелеты из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию.

Напомним, что с 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Владислав Криклий
Место
Турция
Тег
Министерство инфраструктуры
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