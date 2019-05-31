Туроператор Join UP угодил в новый скандал: задержаны 11 рейсов с украинцами

Украинские туристы 31 мая столкнулись с задержкой 11 рейсов в Турцию, Египет и обратно.

В пресс-релизе компания Join UP! предупредили, что перелеты перенесли также и в ночь на 1 июня, от чего пострадали путешественники из Киева, Запорожья, Херсона и Кривого Рога.

Уточняется, что девять случаев с самолетами "Буковина" задержки связаны с техническими причинами. Еще два рейса на лайнерах авиакомпании SkyUp была задержаны по производственным причинам.

Задержка рейса Tourdom

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Задержка составила от четырех до 13 часов. В основном пострадали путешественники, которые отправлялись в Шарм-Эль-Шейх, Анталию, Ларнаку.

Напомним, что Государственная авиационная служба Украины предоставила контактные данные авиакомпаний, по которым можно получить информацию от перевозчиков о задержке или отмене рейсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев заранее предупредили, что в период отпусков будут проблемы с вылетами, в связи с чем дали несколько советов и рекомендаций для планирования поездки за границу.

15 мая стало известно, что из-за неблагоприятных метеоусловий во Львове задержали рейсы компаний Ryanair и SKYUP. 25 мая из-за угрозы грозы приостановили ряд вылетов в аэропорту "Борисполь"..

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