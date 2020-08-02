Turkish Airlines возобновила еще три рейса из Стамбула в Украину

Авикомпания Turkish Airlines возобновила прямые регулярные рейсы из Стамбула в Харьков, Запорожье и Херсон.

Как сообщает avianews.com, первый самолет турецкого авиаперевозчика прибыл в Харьков с загрузкой 67% и вылетел обратно без единого свободного места.

Данный рейс будет четыре раза в неделю по смешанному расписанию. По понедельникам и пятницам – вечером, по средам и воскресеньям – утром. Это позволит расширить число возможных стыковок в Стамбуле для рейсов из Харькова и в Харьков.

В июле Turkish Airlines уже возобновила полеты из Стамбула в Киев, Львов и Одессу.

Встреча первого рейса Turkish Airlines в аэропорту Харькова hrk.aero

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина и Италия якобы сняли все ограничения на полеты между странами, введенные с января 2020 года.

Также правительство Австрии отменило запрет на авиасообщение с Украиной.