Туристы выпрыгнули на крыло самолета из-за шутки про бомбу: видеофакт

В аэропорту Lion Air Индонезии ложное сообщение о бомбе заставила людей выпрыгнуть из самолета, который готовился к взлету.

В результате инцидента десять человек получили травмы, пишет Lenta.ru.

Как выяснилось, один турист разозлился на бортпроводников и пошутил, что в салоне спрятана бомба.

Стюардессы сообщили об этом пилоту и попросили всех спокойно покинуть самолет. Однако, услышав фразу про бомбу, другой пассажир вышиб дверь аварийного выхода и спрыгнул вниз на крыло. Остальные люди тоже в панике начали прыгать на двигатель лайнера, а затем скатываться вниз на землю и убегать. Несколько человек получили травмы головы и переломали кости.

По словам, менеджера аэропорта, арестованы двое пассажиров самолета – турист, который соврал о бомбе, и другой мужчина, который выломал дверь самолета. Задержанным грозит до восьми лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, бортпроводник исполнил зажигательный танец в самолете.