Туристы сняли порно в храме на популярном курорте: любовники попали в розыск

Власти Мьянмы разыскивают парня и девушку, которые сняли любительское порно в одной из главных святынь страны - древнем городе Паган.

Как сообщает The Myanmar Times, их намерены наказать за оскорбление религиозного места.

The Myanmar Times

В министерстве туризма рассказали, что отправили фото иностранцев менеджерам множества отелей страны для ускорения процесса поиска. В Мьянме секс в святыне посчитали преступлением в отношении религии, иностранцам в случае поимки может грозить до двух лет тюрьмы.

Эротический ролик, снятый в Пагане, обнаружили пользователи одного из порносайтов. В профиле на ресурсе указано, что видео опубликовали 23-летние итальянцы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, авиапассажир из Китая пытался провезти в багаже мертвых птиц и был задержан таможенниками в аэропорту Вашингтона. Мужчина прибыл в США из Пекина.

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