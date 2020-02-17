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17 февраля • обновлено в 11:54
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Туристы сняли порно в храме на популярном курорте: любовники попали в розыск

1.6т
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Власти Мьянмы разыскивают парня и девушку, которые сняли любительское порно в одной из главных святынь страны - древнем городе Паган.

Как сообщает The Myanmar Times, их намерены наказать за оскорбление религиозного места.

Туристы сняли порно в храме на популярном курорте: любовники попали в розыск

The Myanmar Times

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В министерстве туризма рассказали, что отправили фото иностранцев менеджерам множества отелей страны для ускорения процесса поиска. В Мьянме секс в святыне посчитали преступлением в отношении религии, иностранцам в случае поимки может грозить до двух лет тюрьмы.

Эротический ролик, снятый в Пагане, обнаружили пользователи одного из порносайтов. В профиле на ресурсе указано, что видео опубликовали 23-летние итальянцы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, авиапассажир из Китая пытался провезти в багаже мертвых птиц и был задержан таможенниками в аэропорту Вашингтона. Мужчина прибыл в США из Пекина.

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Автор
Мария Дидык
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