Туристы сняли порно в храме на популярном курорте: любовники попали в розыск

Власти Мьянмы разыскивают парня и девушку, которые сняли любительское порно в одной из главных святынь страны - древнем городе Паган.
Как сообщает The Myanmar Times, их намерены наказать за оскорбление религиозного места.
The Myanmar Times
В министерстве туризма рассказали, что отправили фото иностранцев менеджерам множества отелей страны для ускорения процесса поиска. В Мьянме секс в святыне посчитали преступлением в отношении религии, иностранцам в случае поимки может грозить до двух лет тюрьмы.
Эротический ролик, снятый в Пагане, обнаружили пользователи одного из порносайтов. В профиле на ресурсе указано, что видео опубликовали 23-летние итальянцы.
Как ранее писал OBOZREVATEL, авиапассажир из Китая пытался провезти в багаже мертвых птиц и был задержан таможенниками в аэропорту Вашингтона. Мужчина прибыл в США из Пекина.
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