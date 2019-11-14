Туристы смогут посещать "белорусские Мальдивы": как выглядит "райский уголок"

В Беларуси открыли для посещения без визы иностранным туристам Красносельские карьеры в Волковысском районе, которые также называют "белорусскими Мальдивами".

Указ президента Александра Лукашенко вступил в силу с 10 ноября. Как сообщает газета "Наш час", в документе говорится, что безвизовая зона на Гродненщине значительно расширится, в нее также дополнительно войдет территория Берестовицкого, Вороновского, Лидского, Щучинского.

"Белорусские Мальдивы" hawat.by

"Руководство ОАО "Красносельскстройматериалы", которому принадлежит этот производственный объект, уже подтвердило готовность допускать экскурсантов в благоустроенные места для проведения фотосессий на фоне меловых карьеров. Но это не коснется тех, кто захочет навестить карьеры в стихийном порядке", – рассказала заместитель председателя Волковысского райисполкома Татьяна Андрушкевич.

Красносельские карьеры

Новости На популярном курорте введут запрет для толстых туристов

Тем временем, издание Tut.by напомнило, что меловые карьеры под Волковыском закрыты для посещения, так как купаться там опасно из-за глубины, которая местами достигает 25 метров.

карьеры - "Белорусские Мальдивы" hawat.by

"Белорусские Мальдивы" официально считаются техническими водоемами. Пути подъезда к карьерам перекопали, на подъездах организовали дежурства. С качеством воды дела тоже обстоят не очень хорошо: вода по микробиологическим показателям не соответствовала требованиям Санитарных правил и норм. Количество отдельных бактерий превышало норму почти в сто раз", – сказано в сообщении.

"Белорусские Мальдивы" откроют для туристов hawat.by

"Белорусские Мальдивы" Фото: Алексей Шота

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Беларуси открыли два туристических маршрута в зоне отчуждения, установленной после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!