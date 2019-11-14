Туристы смогут посещать "белорусские Мальдивы": как выглядит "райский уголок"

В Беларуси открыли для посещения без визы иностранным туристам Красносельские карьеры в Волковысском районе, которые также называют "белорусскими Мальдивами".
Указ президента Александра Лукашенко вступил в силу с 10 ноября. Как сообщает газета "Наш час", в документе говорится, что безвизовая зона на Гродненщине значительно расширится, в нее также дополнительно войдет территория Берестовицкого, Вороновского, Лидского, Щучинского.
"Белорусские Мальдивы"
hawat.by
"Руководство ОАО "Красносельскстройматериалы", которому принадлежит этот производственный объект, уже подтвердило готовность допускать экскурсантов в благоустроенные места для проведения фотосессий на фоне меловых карьеров. Но это не коснется тех, кто захочет навестить карьеры в стихийном порядке", – рассказала заместитель председателя Волковысского райисполкома Татьяна Андрушкевич.
Красносельские карьеры
Тем временем, издание Tut.by напомнило, что меловые карьеры под Волковыском закрыты для посещения, так как купаться там опасно из-за глубины, которая местами достигает 25 метров.
карьеры - "Белорусские Мальдивы"
hawat.by
"Белорусские Мальдивы" официально считаются техническими водоемами. Пути подъезда к карьерам перекопали, на подъездах организовали дежурства. С качеством воды дела тоже обстоят не очень хорошо: вода по микробиологическим показателям не соответствовала требованиям Санитарных правил и норм. Количество отдельных бактерий превышало норму почти в сто раз", – сказано в сообщении.
"Белорусские Мальдивы" откроют для туристов
hawat.by
"Белорусские Мальдивы"
Фото: Алексей Шота
Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Беларуси открыли два туристических маршрута в зоне отчуждения, установленной после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
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