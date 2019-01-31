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Туристы попали в жуткое ЧП на популярном аттракционе в Тайване: фото и видео

1.1тЧитать материал на украинском

На Тайване туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов мира, на американской горке с зависанием лицом вниз на большой высоте.

Как сообщает The Sun, это случилось 30 января в тематическом парке развлечений в Тайчжуне на западе страны (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

В момент поломки на американских горках Gravity Max, которые также называют "скалолаз", развлекались 20 туристов. Особенностью аттракциона является то, что горизонтальная платформа наклоняется на 90 градусов и зависает в таком положении на высоте в 50 метров. Пассажиры в этот момент находятся лицом вниз, после чего кабинки резко срываются и продолжают движение.

Туристы попали в жуткое ЧП на популярном аттракционе в Тайване: фото и видео
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Поезд с туристами остановился в вертикальном положении, из-за чего до ужаса напуганным клиентам пришлось так висеть полчаса.

Позже директор парка Ван Юн-Хао пояснил, что висящая платформа не могла правильно состыковаться с дополнительными рельсами, которые должны были перевести ее в горизонтальное положение. Инженеры осмотрели аттракцион после происшествия, после чего вновь его открыли.

Туристы попали в жуткое ЧП на популярном аттракционе в Тайване: фото и видео
Туристы попали в жуткое ЧП на популярном аттракционе в Тайване: фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, летом в Бердянске открыли необычный "отель"-аттракцион, цель которого напугать туристов.

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Место
Тайвань
Теги
путешествия туризм
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