Туристы показали впечатляющие фото секретного объекта в Чернобыле

Украинские туристы-экстремалы показали в сети уникальные фотографии советской загоризонтной радиолокационной станции (ЗГРЛС) "Дуга", расположенной в секретном городке "Чернобыль-2" неподалеку от города Чернобыль и чернобыльской АЭС.

Уникальный памятник холодной войне, некогда секретный объект, созданный в 1985 году для раннего обнаружения межконтинентальных баллистических ракет, сохранился в Чернобыльской зоне отчуждения и является единственным подобным на территории бывшего СССР (всего таких системы было три). Фото и подробности о радаре публикует Facebook-страница Another Kiev.

"ЗГРЛС "Дуга-1" - ядерный щит. Чернобыль-2. Для увеличения дальности обнаружения Баллистических Ракет в СССР проводились работы по созданию загоризонтных РЛС. В 1946 году конструктором Н.И. Кабановым впервые в мире предложена идея раннего (загоризонтного) обнаружения самолетов в коротковолновом диапазоне волн на удалении до 3000 километров. В дальнейшем работа проводилась НИР “Веер”, которая завершилась в 1949 году. Через несколько лет работы в этом направлении были продолжены и был построен макетный образец загоризонтного радиолокатора, осуществлявший слежение с дальности 2500 км за пусками ракет с Байконура".

"В 1970 году вблизи города Николаев (Украина) был создан опытный образец загоризонтной РЛС — испытательный узел "Дуга" с РЛС "Дуга", которая была разработана под руководством Главного конструктора НИИ ДАР Ф.А. Кузьмина. Узел был успешно испытан при определении момента старта отечественных БР из районов Дальнего Востока и акватории Тихого океана по полигону на Новой Земле. Положительные результаты испытаний были получены в условиях среднеширотной трассы и относительно спокойной ионосферы. Загоризонтная радиолокационная станция, или ЗГ РЛС, обнаруживает межконтинентальных баллистические ракеты по их стартовому факелу и работает на основе отражения радиосигнала от ионосферы, поэтому получила название ЗГ РЛС пространственной волны".

"Станция начала работу 7 ноября 1971 года. Приемная антенна имеет высоту 135 м, ширину 300 м и оснащена 330 вибраторами, размером около 15 метров каждый. Передающая антенна имела ширину 210 метров и высоту — 85 метров. Стационарный комплекс, кроме того, включает 26 передатчиков, каждый размером с двухэтажный дом, которые собирались Днепропетровским машиностроительным заводом. Станция обеспечивала охват воздушного пространства Китая".

"В дальнейшем были построены еще две загоризонтные РЛС такого типа: в районах Чернобыля и Комсомольска-на-Амуре. Эти станции должны были надежно производить обнаружение группового и массового старта Ракет с территории США".

"Строительство станции под Чернобылем (Черниговом) на узле "Дуга-1" было закончено в 1985 году и она вошла в состав системы ПВО страны. Строительство станции вблизи Чернобыльской АЭС объяснялось ее высокой энергоемкостью. Первоначально радар радиолокационного узла, часто называемый "Чернобыль-2", работал на частотах между 3.26 и 17.54 Мгц. С началом работы станции ее передатчик начал блокировать частоты связи и частоты, предназначенные для работы авиации. Впоследствии радар был модифицирован так, что стал пропускать эти частоты, перемещая свой сектор обнаружения".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Чернобыльской зоне отчуждения ввели в эксплуатацию первую солнечную электростанцию, построенную из 3,8 тысяч панелей практически напротив саркофага над четвертым энергоблоком, взорвавшемся в 1986 году.