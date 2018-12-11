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Туристы похвалились фотографией секса на вершине пирамиды в Египте: их ищут власти

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Пара туристов из Дании занялись сексом на вершине пирамиды Хеопса - одной из самых известных достопримечательностей Египта. Свой необычный тур наверх громадной постройки проказники сняли на фото и видео, которые позже опубликовали в сети, возмутив представителей власти.

Как пишет британский Daily Mail, помимо фотографии, на которой голый датчанин Андреас Хвид лежит со своей спутницей на фоне ночного Каира, он также опубликовал видео, на котором запечатлен момент, как пара взбирается на пирамиду в полной темноте. В конце ролика девушка снимает с себя одежду (видео смотрите ниже).

Туристы похвалились фотографией секса на вершине пирамиды в Египте: их ищут власти

Фото: dailymail.co.uk

Судя по всему, поступок датчан пользователи сети не оценили. Многие туристы назвали идею "глупой" и рассмотрели в ней "тотальное неуважение к культуре".

Если вызвать особый интерес со стороны других путешественникам паре не удалось, то вот представители власти Египта заинтересовались снимками настолько, что начали активный розыск нарушителей.

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Все дело в том, что восхождение на пирамиду запрещено законом, а вход в достопримечательность закрывается в пять вечера. То есть датчане пробрались на вершину достопримечательности незаконно.

Как писал ранее OBOZREVATEL, семейная пара, летевшая в Мексику, сняла на видео, как парень и девушка занимаются сексом прямо в салоне самолета. Ролик в сети опубликовала дочь авторов видео. Как рассказала девушка, свидетелями происходящего стали десятки пассажиров.

Место
Египет
Теги
путешествия туризмСекс
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