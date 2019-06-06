Туристы на тропическом курорте умерли загадочной смертью: что случилось

Супруги Дэвид и Мишель Пол из Техаса умерли от загадочной болезни во время отпуска на Фиджи. Пара заболела в первые дни пребывания на тропическом острове.

Они сообщили своей семье об ухудшении состояния здоровья за день до отъезда, и вскоре Мишель скончалась.Об этом сообщает ABC News.

Дэвид и Мишель Пол facebook.com/david.paul.1481

Дэвида должны были перевезти в Австралию для дальнейшего обследования и лечения, однако он умер незадолго до этого. Представитель Государственного департамента США подтвердил гибель туристов.

Дэвид и Мишель facebook.com/david.paul.1481

Родственники пары считают, что они могли подхватить смертельный вирус, поскольку правительство Фиджи предупреждало туристов о вспышках инфекционного заболевания.

facebook.com/david.paul.1481

facebook.com/david.paul.1481

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России туристическая группа из девяти человек попала под лавину на Южно-Чуйском горном хребте в Республике Алтай. В результате ЧП погибли 7 человек, двоим удалось выжить.

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