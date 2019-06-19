Туристы массово кинулись в Чернобыль: появилось видео ажиотажа

В зоне отчуждения наблюдается настоящий туристический бум после головокружительного успеха сериала "Чернобыль" от HBO.

Журналисты Deutsche Welle показали ажиотаж среди путешественников со всего мира (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Каждое утро на пункте пропуска ожидают паспортного контроля сотни туристов. Даже там им есть чем заняться: один из туроператоров поставил палатку со специфичными сувенирами – магнитики на холодильник, светящиеся презервативы, футболки и всякая мелочь с символикой.

Палатка с сувенирами Кадр из видео

На улицах в зоне отчуждения можно встретить очень много людей. Едут в основном иностранцы, за исключением россиян – им запрещен въезд. Также проблематично попасть гражданам Беларуси. Но туроператоров это не смущает, потому что западные путешественники за впечатления готовы платить больше: однодневная групповая экскурсия стоит в среднем 100 евро.

Въезд в Чернобыль Кадр из видео

Интерес к этому месту рос с каждым годом. Только в 2018 году Чернобыль посетили 72 тысячи человек. А в 2019-м ожидается до 150 тысяч. Туроператоры говорят, что спрос на поездку после выхода одноименного сериала увеличился в разы. Большой приток ожидается уже до осени.

Туризм в Чернобыле Кадр из видео

Туристы в Чернобыле Кадр из видео

Основной частью программы является поездка в Припять, которая с каждым годом приходит в упадок. Виной служит не только внешняя среда и время, но и мародеры, которые вывозят металлолом. По прогнозу гида Николая Фомина, если не принять меры, городу-"призраку" осталось 10-15 лет до полного уничтожения.

В связи с этим составлена петиция, которая выступает за внесение Чернобыля в список Мирового наследия ЮНЕСКО. Такой же документ появился на сайте президента Украины. Сбор подписей – три месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в компаниях, которые организуют туры в зону отчуждения, заявили о 30-40% росте количества туристов, после окончания сериала эта цифра будет только расти.

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