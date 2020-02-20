Главная Новости
20 февраля • обновлено в 12:54
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Новости

Туристка в Бразилии попозировала на скале для видео, от которого захватывает дух

1.8т

Чтобы снять запоминающееся видео на фоне Рио-де-Жанейро, туристка в Бразилии забралась на самый край отвесной скалы.

Высота скалы Педра-да-Гавеа, возвышающейся над океаном, составляет более 900 метров, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

На видео туристка забралась на скалу и, позируя, медленно сползает вниз, рискуя сорваться в пропасть.

В комментариях некоторые пользователи осудили женщину, посчитав ее поступок неоправданным риском, который к тому же может нанести урон кому-то еще, если для ее спасения потом потребуется проведение специальной операции.

Другие, напротив, выказали восхищение ее смелостью.

Лучший способ пополнить коллекцию памятных фото и видео – отправиться в путешествие. Дешевые билеты для этого легко найти на aviasales.ua.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Поиск авиабилетов

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги