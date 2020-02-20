Туристка в Бразилии попозировала на скале для видео, от которого захватывает дух

Чтобы снять запоминающееся видео на фоне Рио-де-Жанейро, туристка в Бразилии забралась на самый край отвесной скалы.

Высота скалы Педра-да-Гавеа, возвышающейся над океаном, составляет более 900 метров, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

На видео туристка забралась на скалу и, позируя, медленно сползает вниз, рискуя сорваться в пропасть.

В комментариях некоторые пользователи осудили женщину, посчитав ее поступок неоправданным риском, который к тому же может нанести урон кому-то еще, если для ее спасения потом потребуется проведение специальной операции.

Другие, напротив, выказали восхищение ее смелостью.

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