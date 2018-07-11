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Туристка сняла зрелищную схватку кобры с вараном в ЮАР: видео 

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В национальном парке Крюгера в ЮАР туристка сняла на видео нападение кобры на варана.

"Я медленно приблизилась и с изумлением обнаружила, что это массивная кобра, которая пытается одолеть крупного варана", — написала она, опубликовав ролик на канале Kruger Sightings в YouTube.

На видео видно, как змея сжимала зубы на шее ящерицы, а та продолжала ползти по асфальту.

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"Я стала замечать, что ящерица слабеет. На ее шее виднелись явные раны от укуса, покрытые ядом", — рассказала туристка. Однако в какой-то момент варану удалось вырваться, но кобра нагнала его и укусила за морду.

По ее словам, в итоге мимо промчалась машина и спугнула змею, а ящерица неподвижно лежала на дороге и только пару раз высунула язык.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австралии поймали крокодила-монстра.

Место
ЮАР
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