Туристка разозлила сеть опасным поступком над пропастью: шокирующие кадры

В Бразилии туристка, рискуя жизнью, забралась на край 842-метровой скалы Педро-да-Гавеа в окрестностях Рио-де-Жанейро ради удачного видео для соцсетей.

Теперь ее ищут власти, причем явно не для того, чтобы поставить лайк, сообщает Daily Mail. Хотя стоит отметить, что сам ролик появился в соцсети Instagram намного раньше (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, на кадрах видно, как женщина сидит на каменном утесе, все ближе подбираясь к его краю. При этом она не выглядит испуганной, а даже наоборот – радостно позирует на камеру: улыбаясь и подымая вверх руки, как настоящий покоритель вершин. Внизу же виднеются город и побережье океана.

В Рио-де-Жанейро туристка похвалилась видео на краю обрыва

"Безумно и красиво", – говорит за кадром автор видео, опубликованного инстаблогером thaleswil.

Судя по реакции подписчиков, ролик уже успел собрать тысячи лайков. Но так же много под ним собралось и комментариев, осуждающих безрассудство авантюристки.

"Кадры не стоят того. И вообще они заставляют меня думать, что автор – тщеславный идиот", "Кто-то еще надеялся, что она случайно соскользнет? Это было бы занятно", "Даже если такие люди не гибнут и получают этот "крутой кадо", я все равно считаю, что они чересчур рискуют своей жизнью – и, возможно, жизнями других людей внизу, – чтобы получить его", – считают пользователи.

Туристка взобралась на край 842-метровой скалы Педро-да-Гавеа

Примечательно, что скала Педро-да-Гавеа в окрестностях Рио-де-Жанейро – очень популярная местная достопримечательность, но отправляются на нее только самые отважные туристы. Во-первых, подножие ее облепили фавелы – криминально опасные районы города, куда отказываются ездить даже местные таксисты.

Идти туда без гида крайне неблагоразумно. Но даже после того, как доброволец выберется из фавел, его ждет крутой двухчасовой подъем по лесу Тижука. Правда, тех, кто все же доберется до вершины, ожидает захватывающий дух вид на город, Атлантический океан и пляж Копакабана.

Туристка взобралась на край 842-метровой скалы Педро-да-Гавеа

Поэтому издание подчеркивает, что это не впервые, когда туристы пытаются забираться как можно ближе к самому краю скалы, чтобы сделать впечатляющее фото. Некоторые из них оказываются всего лишь фотошопом, но, судя по нашумевшему видео, это не опровергает того факта, что люди рискуют жизнью ради лайков в соцсетях.

Отмечается, что поступком туристки якобы заинтересовались власти Рио-де-Жанейро и ее ждет штраф за несоблюдение норм безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, психолог Оксана Зайцева предупредила, что патологическая склонность делать селфи и выкладывать их в соцсетях усиливает нарциссическое расстройство личности.

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