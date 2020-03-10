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10 марта • обновлено в 09:36
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Туристка разгневала сеть поступком в аэропорту

3.7т

Возмущение пользователей соцсетей вызвала молодая женщина, которая умудрилась заблокировать сразу два места в зале ожидания.

Женщина растянулась на полу, но так близко к сиденьям, что никто другой не смог бы ими воспользоваться, сообщает Daily Mail.

Пользователи посчитали поступок путешественницы "эгоистичным".

По их мнению, она виновата в том, что использует целых два места, хотя фактически не села ни на одно. Кроме того, девушка заблокировала возможность свободно пройти между рядами кресел.

Некоторые начали шутить, что будут использовать расположившуюся на полу пассажирку в качестве подставки для ног.

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