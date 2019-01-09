Туристка из России загадочно умерла в Таиланде

Туристка из России погибла при неизвестных обстоятельствах в собственном номере отеля на острове Пхукет (Таиланд).

Об этом рассказал майор полиции Майю Нивех Санкав, уточнив, что женщина приехала на курорт Карон с дочерью и братом, передает Phuket News.

"Я проверил номер отеля и не нашел лекарств, отпускаемых по рецепту, для лечения каких-либо заболеваний. Также на ее теле не было царапин и признаков насилия", — рассказал полицейский.

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Phuket News

Уточняется, что труп 31-летней туристки отправили в больницу, так как причина смерти не определена. На теле женщины не было следов насилия или борьбы. Правоохранители ждут результатов медицинской экспертизы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Камбодже при загадочных обстоятельствах погибли два российских туриста: мужчина и женщина - уроженцы Санкт-Петербурга.