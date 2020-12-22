Туристические плакаты СССР 1930-х годов об Украине показали в сети

В интернете нашлись исторические плакаты и брошюры советского туристического агентства "Интурист" 1930-х годов, которыми иностранцев завлекали к путешествиям по Советскому Союзу.

Примечательно, что изображение на них туристических мест в советской Украине, с подписями на английском или немецком языках очень контрастировали с реальным видом. Снимки опубликовал Telegram-канал Graphic Story (чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

"Нравится типографика с адресами офисов продаж. Кроме иллюстрации – никакой продающей информации. Эта чистота и подкупает. Причем, насколько я понимаю, на иллюстрациях изображены не реальные места, а собирательные образы тех или иных локаций", – написал автор.

Туристическая брошюра "Советская Украина" от "Интуриста", 1930-е годы Graphic Story

Отметим, что советское туристическое агентство "Интурист" было создано в 1929 году. Используя классические элементы раннего коммунистического графического дизайна, ему удалось привлечь десятки тысяч иностранцев (многие из которых были из США) на специальные туристические объекты в Союз.

Плакат от "Интуриста" travelbrochuregraphics.com

Учитывая, что некоторые из советских курортов были расположены в Украине, идиллическое изображение этих мест резко контрастирует с опытом украинцев в 1930-х годах. Ведь тогда люди пережили огромные лишения и голод – Голодомор, унесший миллионы жизней – в результате радикальной советской экономической политики.

Плакат 1930-х для привлечения туристов в Крым

Брошюра о Харькове 1930-х travelbrochuregraphics.com

Плакат о путешествии в Крым 1930-х Graphic Story

Брошюра о туристической Украине 1930-х

Туристические брошюры о Киеве, Харькове, Одессе и Ялте 1930-х

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