Туристические плакаты СССР 1930-х годов об Украине показали в сети

В интернете нашлись исторические плакаты и брошюры советского туристического агентства "Интурист" 1930-х годов, которыми иностранцев завлекали к путешествиям по Советскому Союзу.

Примечательно, что изображение на них туристических мест в советской Украине, с подписями на английском или немецком языках очень контрастировали с реальным видом. Снимки опубликовал Telegram-канал Graphic Story (чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

"Нравится типографика с адресами офисов продаж. Кроме иллюстрации – никакой продающей информации. Эта чистота и подкупает. Причем, насколько я понимаю, на иллюстрациях изображены не реальные места, а собирательные образы тех или иных локаций", – написал автор.

Отметим, что советское туристическое агентство "Интурист" было создано в 1929 году. Используя классические элементы раннего коммунистического графического дизайна, ему удалось привлечь десятки тысяч иностранцев (многие из которых были из США) на специальные туристические объекты в Союз.

Учитывая, что некоторые из советских курортов были расположены в Украине, идиллическое изображение этих мест резко контрастирует с опытом украинцев в 1930-х годах. Ведь тогда люди пережили огромные лишения и голод – Голодомор, унесший миллионы жизней – в результате радикальной советской экономической политики.

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