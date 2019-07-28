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Турецкие отели снизили цены для туристов: в чем причина

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Отели на популярных среди туристов курортах Турции снижают стоимость проживания на 20%, потому что не хватает отдыхающих.

Коммерческий директор туроператора TEZ TOUR в Украине Аркадий Маслов рассказал "НВ", что ранее отельеры начали присылать туроператорам информацию о снижении тарифов.

По его словам, перед началом сезона в Турции планировалось привлечь большее количество туристов и повысили свои расценки на 20%. Одной из причин является тот факт, что приехало мало немцев в этом году. А от россиян толку мало, потому что они тратят также мало, как и украинцы.

Турция

Турция

pixabay

Новости
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"Известные брендовые гостиницы заполнены, а вот некоторые пятерки и четверки столкнулись с нехваткой туристов", – рассказал директор Центра развития туризма Владимир Царук.

Сокращение туристического потока наблюдается и из других стран ЕС: Голландии, Испании, Италии и Украины. Компенсировать потерю путешественников из европейских стран турецкие отельеры рассчитывают за счет граждан стран СНГ.

Отдых в Турции

Отдых в Турции

pixabay

Главная причина оттока — повышение цен на отдых, в среднем на 20%. В начале сезона отели перешли на расчет в евро, в результате чего недельный отдых в пятизвездочном отеле начал обходиться в среднем в 1−1,2 тыс. евро на двоих. Украинские туристы в приоритете едут в Египет, где недельный тур можно купить за 600−700 евро.

По словам директора сети турагентств "Поехали с нами" Олег Кулик, снижение цен на отдых в Турции может привести к тому, что часть туристов полетят на курорты Анталии, Мармариса или Бодрума.

Отдых в Турции

Отдых в Турции

pixabay

"Если у семьи ограниченный бюджет, то для отдыха они выберут Египет. Но если семья готова потратить на путешествие 1 тыс. евро или больше, то снижение цены на 100−200 евро может убедить их отдать предпочтение Турции", — подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евростат назвал самую дорогую страну в Европе. Как оказалось, путешественникам невыгодно ездить на отдых в Исландию, где цены в среднем 56% выше, чем везде.

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Место
Турция
Теги
путешествия туризм
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Русские на отдыхе тратят больше всех! Не сравнивайте Украину, это вообще смех)))
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