Украинцев массово зазывают в закрытые из-за COVID-19 страны: куда продают туры и как не попасть впросак

Несмотря на закрытые границы с Таиландом, Индонезией и Шри-Ланкой, украинские туристические операторы начали продавать туда туры. По их заявлениям, на экзотические курорты уже можно отправиться в конце сентября, кроме острова Пхукет. По нему точных дат еще нет, однако бронировать путевки уже можно.

Почему не стоит спешить с покупкой и какие страны открыты для украинцев на самом деле – читайте в материале OBOZREVATEL.

Туры продают в закрытые из-за коронавируса страны?

Киевлянке Александре пришла рассылка от крупного украинского турагентства, мол, с 25 сентября запускают рейсы на Шри-Ланку и Бали. Туры стартуют от 25 тыс. грн за одного на семь дней. Она перезвонила уточнить детали путешествия во времена мирового карантина и закрытых границ.

Оказалось, что агентство анонсировало продажу туров с конкретной датой запуска, но на самом деле самолеты туда летать не будут из-за карантина. Вопрос – зачем тогда рекламировать это все, если нельзя пересечь границу?

OBOZREVATEL проверил информацию. Сначала турагент расспрашивала все о путевке, а когда дошла очередь до наших уточнений, как же украинские туристы смогут пересечь закрытые границы, девушка пять часов сверяла данные, которые на сайте Министерства иностранных дел можно найти за две минуты. Оказалось, что власти Шри-Ланки, Таиланда и Индонезии официально заявили о закрытии своих границ до конца 2020 года.

Турагентства хотят "отбить" убытки

"По Таиланду сейчас решается вариант открыть только остров Пхукет, но там могут быть такие условия, что никто не поедет. Это отрицательный тест-ПЦР и две недели самоизоляции. Бали и Шри-Ланка закрыты и не откроют границы. Туры туда продают только недобросовестные агентства, чтобы закрыть свои убытки из-за карантина. А потом будут оправдываться перед туристами: "Ой, тут в последний день правила изменились". Не исключено, что деньги могут пропасть", – уточнил OBOZREVATEL один из владельцев столичного турагентства Владислав.

По его словам, из экзотических и далеких стран принимать украинских туристов без каких-либо условий, с коронавирусной страховкой, готова только Доминикана и Мальдивы. Старт прямых чартерных рейсов – с октября. Можно попасть еще на остров Занзибар в Танзании, со стыковкой через Объединенные Арабские Эмираты. Однако не исключено, что для транзита нужно будет иметь отрицательный ПЦР-тест.

Какие страны открыли границу с Украиной

В украинском МИД OBOZREVATEL напомнили, что границы с Украиной открыли 48 стран. Это Албания, Антигуа и Барбуда, Афганистан, Багамские острова, Беларусь, Болгария, Бразилия, Буркина-Фасо, Бурунди, Великобритания, Армения (с условием 2-недельного карантина. – Ред), Доминиканская Республика, Эквадор, Эфиопия, Египет, Замбия, Ирак, Иран, Ирландия, Казахстан, Камбоджа, Кения, Коморские острова, Ливан, Мальдивы, Мексика, ОАЭ, Пакистан, Южная Корея, Южный Судан, Северная Македония, Пуэрто-Рико, Республика Конго, Руанда, Сент-Люсия, Сербия, Словения, Сомали, США, Сьерра-Леоне, Судан, Танзания, Того, Турция, Хорватия, Чад, Черногория и Ямайка.

Также в ведомстве посоветовали связаться с украинским посольством в той стране, куда запланирована поездка. Там можно получить всю информацию о карантинных ограничениях.

Кроме того, обязательно стоит иметь страховой полис, который в случае инфицирования коронавирусом покроет все расходы. Он стоит в пределах 40 евро.