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19 декабря • обновлено в 17:45
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"Труп на борту": раскрыт необычный секрет бортпроводников

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Бортпроводники нескольких авиакомпаний раскрыли кодовое слово, которое обозначает, что на борту самолета находится умерший человек.

Речь идет об аббревиатуре HR, которая расшифровывается как human remains — "человеческие останки", пишет Daily Star.

"Труп на борту": раскрыт необычный секрет бортпроводников

pexels.com

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Эту фразу могут произносить диспетчеры по рации или стюардессы в разговоре друг с другом в случае, когда в багажном отделении воздушного судна перевозится труп.

Как правило, подобный "груз" тщательно упакован, так что ни один пассажир не догадается о том, что находится внутри.

"Труп на борту": раскрыт необычный секрет бортпроводников

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывшая стюардесса британской авиакомпании Virgin Airlines Мэнди Смит откровенно рассказала о сексе своих коллег на борту самолета. Девушка рассказала, что секс в самолете во время перелета — не редкость для многих членов экипажа.

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Автор
Мария Дидык
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