Топ-5 самых грязных мест в отельных номерах: как защититься

Американские медики вместе с биологами обследовали тысячи гостиничных номеров и выяснили, какие места наиболее благоприятны для размножения бактерий. Об этом пишет New York Post.

Составленный экспертами рейтинг выглядит следующим образом.

1. Ванна

Самым небезопасным местом в номере оказалась ванна, предоставляющая идеальные условия для размножения бактерий. Любителям помыться эксперты рекомендуют ограничиться душевой кабиной, но также с осторожностью. Дело в том, что душевые часто служат домом для плесени и грибка, которые способны вызывать тяжелые заболевания и аллергию. Перед тем, как отправиться в душ, ополосните кабину горячей водой и шампунем.

2. Душевая насадка

Такая деталь, как душевая насадка, должна заменяться в гостиницах раз в год, однако это правило часто не соблюдается. Легионелла, бактерия, размножающаяся на лейке душа, может стать причиной смертельных заболеваний. Вот почему микробиологи советуют запускать горячую воду на две-три минуты перед тем, как принимать душ.

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3. Унитаз

Эксперты также отметили, что, если унитаз в ванной комнате заметно загрязнен, следует потребовать другой номер либо вообще сменить отель. Кроме того, микробиологи советуют всегда путешествовать с дезинфицирующими салфетками и обрабатывать ими поверхность в туалетах, чтобы избежать вирусных заболеваний желудка.

4. Пульты дистанционного управления

Пульты от телевизоров и кондиционеров эксперты также посчитали опасными для здоровья, ведь их часто берут грязными руками. Перед использованием лучше завернуть пульт в пластиковый пакет, чтобы избежать контакта с кожей.

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5. Кровать и мягкая мебель

По мнению ученых, опасность подстерегает вас даже в самом приятном месте номера - на кровати или в кресле. Мягкую мебель, которую не обрабатывают должным образом, эксперты также включили в "черный список".

На мебели люди часто сидят и лежат голыми, распространяя стафилококк. Плохо постиранное постельное белье может стать причиной аллергии, так что лучше всегда иметь с собой противоаллергенные препараты.

Как писал OBOZREVATEL, ученые назвали смертельную опасность бассейнов.