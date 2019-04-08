Топ-5 городов, которые изменились до неузнаваемости: яркие фото

Мировое городское население стремительно возросло с 746 млн человек в 1950 году до 3,9 млрд и продолжает расти. Люди перебираются в крупные мегаполисы из пригородов и сел, тем самым заставляя сами города расширяться.

Если сравнить старые снимки крупных городов с современными фото, то можно заметить существенную разницу, пишет "Аdme.ru".

Дубай в 1964 году и сейчас

Чикаго в 1838 году и сейчас

Деловой центр Лос-Анджелеса в 1994 году и сейчас

Манхэттен с Бруклинским мостом справа в 1873 году и сейчас

Вид на Бангкок в 1822 году и сейчас

Как ранее писал OBOZREVATEL, специалисты составили рейтинг самых бюджетных направлений, куда можно отправиться в однодневное путешествие. При составлении списка учитывались расходы на проживание, транспорт, питания и минимальные развлечения. Лидерами среди таких городов стали Каир, Мехико и Анталья.

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