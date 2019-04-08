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Топ-5 городов, которые изменились до неузнаваемости: яркие фото

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Мировое городское население стремительно возросло с 746 млн человек в 1950 году до 3,9 млрд и продолжает расти. Люди перебираются в крупные мегаполисы из пригородов и сел, тем самым заставляя сами города расширяться.

Если сравнить старые снимки крупных городов с современными фото, то можно заметить существенную разницу, пишет "Аdme.ru".

Топ-5 городов, которые изменились до неузнаваемости: яркие фото
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Топ-5 городов, которые изменились до неузнаваемости: яркие фото

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Топ-5 городов, которые изменились до неузнаваемости: яркие фото

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Топ-5 городов, которые изменились до неузнаваемости: яркие фото

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Топ-5 городов, которые изменились до неузнаваемости: яркие фото

Вид на Бангкок в 1822 году и сейчас

Топ-5 городов, которые изменились до неузнаваемости: яркие фото

Как ранее писал OBOZREVATEL, специалисты составили рейтинг самых бюджетных направлений, куда можно отправиться в однодневное путешествие. При составлении списка учитывались расходы на проживание, транспорт, питания и минимальные развлечения. Лидерами среди таких городов стали Каир, Мехико и Анталья.

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