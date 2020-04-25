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25 апреля • обновлено в 13:34
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Только в масках и дистанция в аэропорту: как изменятся авиаперелеты в Европе из-за COVID-19

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Из-за пандемии коронавируса в мире авиакомпании существенно ужесточат правила пассажирских авиаперевозок.

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Так, о ряде новшеств уже объявили в Германии. Там разработали 20 шагов, которые должны сделать полеты более эпидемиологически безопасными. К некоторым изменениям готовы и в Автсрии, пишет DW.

Что изменится в самолетах из-за COVID-19?

  • Пассажиров обяжут находиться в маске.

  • В аэропортах потребуют соблюдать дистанцию.

  • Введут выборочный контроль температуры перед посадкой.

  • Авиабилеты могут подорожать.

  • Некоторые страны хотят разрешить авиасообщение только с теми государствами, где нет коронавируса.

Отмечается,что представленные правительству Германии меры первоначально рассчитаны на шесть недель. По истечении этого срока станет ясно, насколько они эффективны и как их следует подкорректировать. Схожие предложения высказывались уже на уровне Евросоюза. Власти ФРГ скорее всего будут стремиться к принятию единых правил для всего ЕС.

Обязательное ношение масок в самолетах

Предприятия воздушного транспорта ФРГ, заинтересованные в скорейшем возобновлении их бизнеса, решили проявить инициативу и выдвинули собственные предложения в виде 20 пунктов. Среди них – ношение масок на протяжении всего полета, а не только в аэропорту.

Рейсы в Европу

Рейсы в Европу

Pixabay

Социальное дистанцирование в аэропортах

Большинство пунктов плана Германии касается пребывания пассажиров в здании аэропорта. Поэтому предлагается потребовать от них, как это уже принято в магазинах, соблюдения физической дистанции в очередях перед стойками регистрации, в зоне досмотра багажа, перед паспортным контролем, в зонах ожидания вылета и выдачи багажа.

Для обеспечения социального дистанцирования аэропортам и авиакомпаниям придется создать соответствующие предпосылки: перепланировать имеющиеся пространства или высвободить дополнительные, увеличить число работающих стоек регистрации, нанести соответствующую разметку.

Предлагается также впускать пассажиров в различные зоны и на посадку небольшими группами. Один из пунктов предусматривает увеличение числа автобусов, доставляющих пассажиров одного рейса к самолету. Все это потребует большого количества персонала.

Температурный контроль

В представленном плане также есть мера, предусматривающая, что пассажиры уже при онлайн-регистрации перед полетом обязаны заверять, что не болеют заразными болезнями и конкретно COVID-19. Возможен также выборочный контроль температуры у вылетающих пассажиров.

Среднее место в самолете не будут оставлять пустым

Предприятия воздушного транспорта ФРГ не подхватили идею, высказанную ранее главой британского лоукостера Easyjet Йоханом Лундгреном. Он предлагал не продавать билеты на среднее из трех кресел в салоне лайнера и тем самым обеспечивать дистанцию между пассажирами во время всего полета.

Однако такая мера могла на треть сократить число посадочных мест в самолетах и, соотвественно, на треть уменьшить возможную выручку авиаперевозчика.

Цены на авиабилеты могут вырасти

Ожидается, что пандемия и новые правила могут повысить на внутриевропейских направлениях конкурентоспособность скорых поездов, в том числе, возможно, ночных, со спальными вагонами. Ведь в индивидуальном купе куда меньше опасность заразиться, чем в салоне самолета.

Кроме того, предлагаемые меры, особенно если они сохранятся дольше, чем на шесть недель, могут привести к удорожанию полетов. Ведь у аэропортов возрастут расходы, например, на персонал и те же дополнительные автобусы для перевозки пассажиров малыми группами. Хотя бы часть этих издержек аэропорты, скорее всего, попытаются переложить на авиакомпании путем увеличения аэропортовых сборов, а те – на своих клиентов.

Аэропорт

Аэропорт

Pixabay

Полеты – только между странами без коронавируса

Пока о сроках полноценного возобновления авиасообщения между всеми странами Европы не известно. Так, в Германии еще не дают никаких прогнозов, Испания объявила, что в 2020 году не будет принимать иностранных туристов, а канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что считает возобновление международного воздушного сообщения в средне- и долгосрочной перспективе возможным только между государствами с успешной стратегией борьбы против COVID-19.

Курц уточнил, что имеет в виду страны, в которых либо вирус полностью побежден, либо число инфицированных очень низкое. Если исходить из таких критериев, то до широкомасштабного восстановления воздушного сообщения в Европе еще весьма далеко.

Однако еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан сообщила, что в Брюсселе сейчас идет работа над стратегией возобновления воздушного сообщения в ЕС, которая "вероятно будет представлена до середины мая".

По ее словам, Еврокомиссия изучает предложения, касающиеся правил соблюдения дистанции в аэропортах и самолетах, ношения масок и мер дезинфекции.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Авиаперелеты Коронавирус
Место
Германия
Тег
Европейский Союз
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