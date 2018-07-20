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"Только не Mercedes!" Бешеный олень устроил бучу в элитном автосалоне Москвы

2.4тЧитать новость на украинском

В один из Московских автосалонов пробрался олененок. Он в панике бегал по залу и не мог найти выход. Сотрудники заведения пытались поймать зверя, но у них ничего не вышло.

В результате животное пробило стекло витрины и вырвалось на улицу. Видео опубликовали на Telegram-канале Life shot.

В один из моментов олененок подбежал к дорогостоящему автомобилю. Автор видео, испугавшийся за машину, крикнул: "Только не "Мерседес".

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Животное удалось поймать сотрудникам, расположенного рядом с техцентром, спортивного клуба.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России медведь пытался забраться в авто.

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