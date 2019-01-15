The New York Times назвало 5 стран, которые следует посетить в 2019 году

Американское издание The New York Times опубликовало список городов, которые необходимо посетить в 2019 году. Так, первое место в рейтинге заняло Пуэрто-Рико.

На второй строчке оказался древний археологический комплекс Хампи в Индии, а третье место занял город Санта-Барбара, который находится в США.

Пуэрто-Рико BU Blogs - Boston University

Санта-Барбара pexels.com

Хампи Wikipedia

Четвертое место в рейтинге заняла Панама, а пятое — город Мюнхен, который расположен в Германии.

Мюнхен pexels.com

Панама pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, эксперты назвали лучшие города для здорового отдыха. Первое место заняла столица Франции — Париж. Всего авторы исследования выбрали 100 городов и попытались вычислить, в каком из них туристы могут отдохнуть с максимальной пользой для здоровья.

pexels.com

Они проанализировали количество местных парков, спортивных залов, спа-салонов, студий йоги и пилатеса, магазинов здоровой пищи и вегетарианских ресторанов, а также количество солнечных часов и стоимость ночлега

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