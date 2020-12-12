Таиланд упростит визовый режим для туристов

В Таиланде собираются упростить въезд туристам – власти намерены вернуть туристические визы по прибытии в страну.

Как сообщает портал Travel Daily визы будут доступны туристам из 56 стран. Также будет увеличен срок их действия с 30 до 45 дней.

"Власти Таиланда планируют вернуться к практике выдачи туристических виз по прибытии. Они также намерены увеличить срок их действия с 30 до 45 дней, чтобы путешественники могли пройти в стране 14-дневный карантин", – пишет портал.

К слову, сейчас Таиланд выдает лишь долгосрочные визы TR и STV. Так, чтобы получить их, потребуется соблюсти ряд условий: доказать, что в течение последних полугода имели доход в размере не менее 500 тысяч батов (16,4 тысяч долларов). А также необходима страховка на 100 тысяч долларов.

Помимо этого для въезда в Таиланд необходимо иметь ПЦР-тест на COVID-19 и после прилета провести 14 дней на карантине. После въезда в страну путешественникам сделают второй тест на вирус.

Стоит отметить, что новые правила для въезда в страну направлены на стимулирование экономики за счет удвоения числа прибывающих в страну иностранных путешественников. Министерство здравоохранения Таиланда уверено, что таким способом смогут приостановить распространение COVID-19.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL в МИД рассказали, как будут работать аэропорты при локдауне.