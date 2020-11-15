Таиланд изменил правила въезда для туристов

Власти Таиланда ужесточили правила для въезда туристов в страну.

Как сообщает портал Travel off Path, теперь, чтобы попасть путешественникам во время пандемии в Таиланд, они должны будут доказать, что в течение последних полугода имели доход в размере не менее 500 тысяч батов (16,4 тысяч долларов).

Кроме того, туристам необходима страховка на 100 тысяч долларов.

Также власти страны ввели еще несколько изменений для въезда туристам в государство. В первую очередь нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который был взят в течение 72 часов до полета. После въезда в страну путешественникам сделают второй тест на вирус.

На данный момент эксперты по туризму не рекомендуют покупать украинцам путевки в эту страну до момента, пока не появятся официальные сообщения об открытии границ для туристов.

"Таиланд хоть и открылся, но с существенными ограничениями. Въезжать можно с условием оформления долгосрочной визы, но только отдельным категориям граждан. При этом также надо учитывать, что в стране всем надо будет пройти 14-дневную самоизоляцию сразу после прибытия", –объяснила журналистам РБК-Украина глава турфирмы Марина Казакова.

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