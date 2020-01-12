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12 января • обновлено в 15:49
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Сюда ехать не стоит! Назван город с самым грязным воздухом в мире

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Назван город с самым грязным воздухом в мире. Им стала столица Боснии и Герцеговины Сараево.

В Сараеве был зафиксирован опасный для человеческого здоровья индекс качества воздуха — 236, пишет "Говорит Москва".

Сараево

Сараево

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Местные власти ввели в городе особый режим, порекомендовав населению закрыться в домах и не выходить. Кроме того, горожанам посоветовали носить специальные маски.

Вторую строчку рейтинга городов с самым грязным воздухом занимает столица Бангладеш Дакка.

Дакка

Дакка

Как ранее писал OBOZREVATEL, международные эксперты организации International SOS составили "Карту туристических рисков", на которой отмечены самые небезопасные для отдыха страны в 2020 году.

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Автор
Мария Дидык
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